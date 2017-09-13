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13 Eylül 2017 17:41

Başkent’te zincirleme kaza: 1’i ağır 5 yaralı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Başkent’te zincirleme kaza: 1’i ağır 5 yaralı

13 Eylül 2017 17:41


Edinilen bilgiye göre, Ankara-Konya karayolu Gölbaşı şehir merkezinde meydana gelen kazada, S.Ç. yönetimindeki 46 AJ 145 plakalı araç sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu süpermarket önünde park halinde bulunan 6 araca çarptı. Takla atarak durabilen araçtaki S.Ç. ağır yaralanarak Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada S.Ç.’nin yanı sıra 4 kişi daha yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, emniyet güçleri başka bir kazaya sebebiyet vermemek için olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi.


Kazada park halinde bulunan 06 FZ 3912, 06 ABT 475, 06 DVV 29, 06 DTH 87, 06 FL 8708 plakalı araçların ağır hasar gördü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.




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