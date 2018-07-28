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28 Temmuz 2018 16:53

Başkent’te zincirleme kaza: 5 yaralı

Ankara’da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada aralarında 2 çocuk, bir hamile kadının da olduğu toplam 5 kişi yaralandı.

Başkent’te zincirleme kaza: 5 yaralı

28 Temmuz 2018 16:53


Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi’ndeki Cemal Süreya Parkı önünde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 4 araç birbirine çarparken, bir araç ise karşı şeride geçip duvara çarparak durabildi. Kazada aralarında 2 çocuk ve bir hamile kadının olduğu toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.


Zincirleme kazaya karışan sürücülerden Erhan Üstün, "En önde duruyordum. Işıklarda bir sesle irkildik. Arkaya döndüm, 4 araç birbirine girmiş, bir araç da karşı yola geçti. O aracın sahibiyle konuştuğumda, ‘frenim tutmadı’ dedi. Bir sesle irkildik, durum ortada" ifadesini kullandı.




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