Başkent’te zincirleme kaza: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi’ndeki Cemal Süreya Parkı önünde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 4 araç birbirine çarparken, bir araç ise karşı şeride geçip duvara çarparak durabildi. Kazada aralarında 2 çocuk ve bir hamile kadının olduğu toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Zincirleme kazaya karışan sürücülerden Erhan Üstün, "En önde duruyordum. Işıklarda bir sesle irkildik. Arkaya döndüm, 4 araç birbirine girmiş, bir araç da karşı yola geçti. O aracın sahibiyle konuştuğumda, ‘frenim tutmadı’ dedi. Bir sesle irkildik, durum ortada" ifadesini kullandı.