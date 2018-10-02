Başkent'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı, kazaya karışan otomobilin altına kalan köpek telef oldu.

Kaza, akşam saatlerinde Çubuk ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çubuk- Ankara karayolu üzerinden şehir merkezi istikametinde seyir halinde olan Kadir E. idaresindeki 06 DK 947 plakalı otomobil, bir anda yola fırlayan köpeğe çarparak kontrolden çıktı. Yolun karşısına savrulan araç, Cihangir I.'nın kullandığı 06 AT 9506 plakalı otomobille çarpıştı. Hakan D. idaresindeki 06 ABE 220 plakalı otomobil de hızını alamayarak, kazaya karışan iki otomobille çarpıştı. 06 DK 947 plakalı otomobilin altında kalan köpek telef olurken, otomobiller hurda yığınına döndü.

Yaşanan feci kaza sonucu araç sürücüleri ile Hakan D. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin dikkatli çalışması sonucu sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi. 06 DK 947 plakalı otomobilin sürücüsü Kadir E.'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Başka kazaların yaşanmasına engel olmak için polis ekiplerince trafik önlemleri alındı. Hurda yığınına dönen otomobillerin çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.