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27 Kasım 2017 12:25

Başkent’teki dinozor maketi kaldırıldı

Ankara’da, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Kavşağında bulunan dinozor maketi Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.

Başkent’teki dinozor maketi kaldırıldı

27 Kasım 2017 12:25


Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde yer alan ve geçtiğimiz günlerde kaldırılan fıskiyenin ardından, Ankapark’ın tanıtımı için AOÇ Kavşağına yerleştirilen dinozor maketi de kaldırıldı. Daha önce kavşağa otorobot heykeli yerleştirilmiş ve otorobot kaldırılarak yerine 3 metre yüksekliğinde, 10 metre uzunluğunda T-Rex isimli dinozor maketi yerleştirilmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın talimatıyla belediye ekiplerince vinçle kaldırılan dinozor maketi Ankapark’taki diğer dinozor maketlerinin bulunduğu depoya götürüldü.


Dinozor maketinin kaldırıldığını fark eden vatandaşlardan bazıları, maketin kaldırılmasının doğru olduğunu söylerken, kimisi de dinozora alıştıklarını ve bundan dolayı kaldırılmasına üzüldüklerini söyledi.


Çiftlik Kavşağından geçerken dinozorun kaldırıldığını fark eden bir vatandaş, “İyi olmuş. Kim besleyecekti onu” ifadelerini kullanırken, bir başka vatandaş ise dinozor heykelinin 0-5 yaş arasındaki çocukları korkuttuğunu, bundan dolayı kaldırılmasının doğru olduğunu kaydetti.




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