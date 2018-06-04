Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 11:35

Basketbol potası görünümünde atık kumbarası

Altındağ Belediyesi, geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturdu.

Basketbol potası görünümünde atık kumbarası

04 Haziran 2018 11:35

Altındağ Belediyesi, cam, metal, plastik, kağıt, karton gibi geri dönüştürülebilir atıkların evsel atıklardan ayrı toplanması ve değerlendirilmesi amacıyla ilçeye basketbol potası görünümlü kumbaralar yerleştirdi.



Potaya atılan her atık bir sayı değerinde


Altındağ Belediyesi’ne bağlı kadın eğitim kültür merkezlerine, gençlik merkezlerine, anaokullarına ve spor tesislerine yerleştirilen basketbol potası görünümlü geri dönüşüm sepetleri farkındalık oluşturdu. Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından tasarlanan yeni nesil geri dönüşüm sepetleri büyük beğeni topladı. Basketbol potası görünümlü bu kumbaralar Altındağlıların çevre bilinci kazanmasına da aracı oldu.



Toplanan atık miktarında artış var


Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, geri dönüşümde farkındalık oluşturmak istediklerinin altını çizerek atıkların geri dönüşüme kazandırılması konusunda büyük yol kat ettiklerini söyledi. İlçede her geçen gün toplanan geri dönüşümlü atık miktarında artış gözlendiğine dikkat çeken Başkan Tiryaki, konuşmasına şöyle devam etti: “Bilgilendirme çalışmalarıyla bu rakamların katlanarak artacağını tahmin ediyorum. Altındağlılar, yaptığımız çalışmalardan çok memnun. Bizim gibi onlar da daha temiz bir Altındağ için yardıma hazır. Böylece hem doğal kaynaklarımızı koruyoruz, hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç