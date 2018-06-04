Basketbol potası görünümünde atık kumbarası

Altındağ Belediyesi, cam, metal, plastik, kağıt, karton gibi geri dönüştürülebilir atıkların evsel atıklardan ayrı toplanması ve değerlendirilmesi amacıyla ilçeye basketbol potası görünümlü kumbaralar yerleştirdi.

Potaya atılan her atık bir sayı değerinde

Altındağ Belediyesi’ne bağlı kadın eğitim kültür merkezlerine, gençlik merkezlerine, anaokullarına ve spor tesislerine yerleştirilen basketbol potası görünümlü geri dönüşüm sepetleri farkındalık oluşturdu. Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından tasarlanan yeni nesil geri dönüşüm sepetleri büyük beğeni topladı. Basketbol potası görünümlü bu kumbaralar Altındağlıların çevre bilinci kazanmasına da aracı oldu.

Toplanan atık miktarında artış var

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, geri dönüşümde farkındalık oluşturmak istediklerinin altını çizerek atıkların geri dönüşüme kazandırılması konusunda büyük yol kat ettiklerini söyledi. İlçede her geçen gün toplanan geri dönüşümlü atık miktarında artış gözlendiğine dikkat çeken Başkan Tiryaki, konuşmasına şöyle devam etti: “Bilgilendirme çalışmalarıyla bu rakamların katlanarak artacağını tahmin ediyorum. Altındağlılar, yaptığımız çalışmalardan çok memnun. Bizim gibi onlar da daha temiz bir Altındağ için yardıma hazır. Böylece hem doğal kaynaklarımızı koruyoruz, hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz.”