Batıkentliler iftar sofrasında bir araya geldi

Batıkent Meydan AVM önünde yapılan iftar programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İftar öncesi vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ramazan’da paylaşmanın ve bir arada olmanın değerinden bahsetti.

Üç binin üzerinde Batıkentlinin ağırlandığı iftar yemeğine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Haluk Koç, CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve il yöneticileri, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve ilçe yöneticileri, Yenimahalle Belediye Başkanvekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

İftar programı ilahi dinletileri ve Kur’an tilaveti ile başladı. İftar yemeği sonrasında konuşan Başkan Yaşar, "Ramazan ayı yaptığımız hayırların, kıldığımız namazların, tuttuğumuz oruçların Allah katında en kutsal değerde yer bulduğu aydır. Sadece aç kalarak değil birbirimize hoşgörü, barış ve sevgi çerçevesi içerisinde davranarak bu mübarek ayı geçmişteki gibi kardeşçe yaşamalıyız. Bu büyük değerlerin yok edildiği, savaşların eksik olmadığı, kardeş kavgasının aratarak ilerlediği şu dönemde ramazan aynının hepimize huzur ve sağlık getirmesini diliyorum. Göreve geldiğimiz günden beri ramazan ayının hak ettiği değerde yaşanması için hiçbir hizmetten kaçınmadık. Binlerce Yenimahalleliye sofralar kurduk, zenginle fakiri, güçlü ile güçsüzü aynı sofralarda buluşturduk. Ramazanın da anlamı budur. Kimseyi ayırt etmeden eşit yurttaşlık bilinciyle çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

İftar yemeği sonrası konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Haluk Koç ise, “Hepinizin gelecek olan Ramazan Bayramını kutlar, huzur dolu bir yıl geçirmenizi dilerim. Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı ilkeleri ve dini değerlerimizi birbiriyle uyum içerisinde yaşatabildiğimiz sürece barış ve sevgi hayatlarımızdan eksik olmayacaktır” dedi.

İftar yemeği sonrasında düzenlenen Hacivat-Karagöz oyunları ve alanında uzman animasyon ekibinin gösterileri eşliğinde çocuklarıyla birlikte eğlenen Batıkentli aileler, etkinliğin sonunda bölgelerine verdiği hizmetler ve yaptığı çalışmalar için Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür etti.