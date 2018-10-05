Batman şehidini babası ve kardeşi asker kıyafetiyle uğurladı

Batman'da bölücü terör örgütü PKK'lı hainlerce asfaltın altına tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Özgür Can İnce, Ankara'da gözyaşlarıyla uğurlandı. Şehidin babası ve kardeşi cenaze törenine asker kıyafetiyle katıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde dün PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 8 asker şehit oldu. Ankaralı şehit Uzman Çavuş Özgür Can İnce (26) için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kuvvet komutanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törene katılan protokol üyeleri camiye girişlerinde şehidin babası Ömer İnce, annesi Sündüz İnce ve kardeşine taziyelerini sundu. Cuma namazı sonrası şehit İnce için cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu top arabasına konuldu. Top arabasının geçişi sırasında şehidin yakınları gözyaşları dökerken, baba Ömer İnce şehit oğlunun arkasından el salladı. Şehit İnce'nin naaşı, törenin ardından toprağa verilmek üzere Elvankent Şehitliği'ne götürüldü. Öte yandan, şehidin babası ile kardeşinin törene asker kıyafetiyle katıldığı görüldü.