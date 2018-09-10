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Batuhan gümüş madalyasıyla Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

Pursaklar Belediyesi sporcusu Batuhan Yüksel, Niğde’de düzenlenen Türkiye Halter Şampiyonunda 81 kilo sıkletinde Türkiye 2’ncisi olup gümüş madalya kazandı.

Pursaklar Belediyesi sporcusu Batuhan Yüksel, Niğde'de düzenlenen Türkiye Halter Şampiyonunda 81 kilo sıkletinde Türkiye 2'ncisi olup gümüş madalya kazandı. Yüksel, madalyası ile birlikte Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ederek dua etti.


Niğde'de düzenlenen Türkiye Halter Şampiyonasına 28 ilden 303 sporcu katıldı. Pursaklar Belediyesi'ni Batuhan Yüksel temsil etti. Müsabakada üstün performansıyla büyük başarı elde eden Batuhan Yüksel, gümüş madalya kazandı. Madalyasını alan Yüksel, Antrenörü Murat Akyüz ile 15 Temmuz Şehidi Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret edip Fatiha okudu. Bu yıl üst üste katıldığı müsabakalarda kürsüye çıkan sporcu Batuhan Yüksel, 2 altın, bir gümüş bir de bronz madalya kazandı. Şu anda Milli Takım kampında bulunan ve Ekim ayında Polonya'da düzenlenecek olan Gençler Avrupa Şampiyonasında ülkemizi ve Pursaklar'ı temsil edecek.

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