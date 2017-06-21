Batuhan Yaşar: "10 yıllık Kürt devleti planı"

..İran’ı oyunun dışına mı attı?", "İsrail Golan’ı ihlak etmeye mi hazırlanıyor?", "Barzani’nin bağımsızlık referandumuna hangi ülke basınından destek var?", "Türkiye Suriye planlarını değiştirdi mi? Yeni hedefi neresi?", "Büyük Kürdistan mı kurulmak isteniyor?" sorularına cevap aradı.

Batuhan Yaşar’ın "Türkiye Suriye planlarını değiştirdi mi? Yeni hedefi neresi?" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Son birkaç gün içinde olanlara bakalım.. ABD, DEAŞ’ı bombalayan Suriye uçağını düşürüyor. Her fırsatta S-400’leri ile övünen Rusya, sert açıklamalarla durumu izlemekle yetiniyor.. İran balistik füzeleriyle 500 km’den Rakka’nın hemen altındaki Deyr-el zor’u vuruyor...

Evet Suriye’de işler karışıyor..

Önce isterseniz flulaşan Suriye fotoğrafına bakalım:

ABD’nin Suriye operasyonunda inisiyatif tamamen Pentagon’a geçti.. Dışişleri Bakanlığının da karşı çıkmasına rağmen bildiğini okuyor ve PYD/PKK ile bağlarını sağlamlaştırıyor.

Aslında son Katar operasyonu da Suriye ile ilişkili..

İngiltere, Fransa ve Almanya, Orta Doğu’nun parasına BAE’yi kullanarak çökmeye çalışan ABD’ye tepkili.. Avrupa’daki Katar parasının ABD’ye götürüleceğini geç de olsa anladılar..

İngiltere olanı biteni kenardan izliyor.

Trump, Obama’nın aksine İran’ı sistem içinde tutma düşüncesinden vazgeçti. İran’ı oyun dışına attı. Atmakla da kalmadı, İsrail, BAE, Mısır ve Suudi Arabistan ile İran cephesi oluşturdu.

BAE ve İsrail ikilisinin yanına önce Mısır eklendi.. Suud’un da desteğinin alınması ile operasyon düğmesine basıldı.

Suudi Arabistan, ’bak Mısır gibi olacaksın, yakında seni devirecekler’ diye korkutuldu.

Bu aynı zamanda bir Suudi Arabistan operasyonu.

Türkiye’nin bir şekilde Suud’u, Mısır-BAE hattından çıkarması, kurtarması lazım..

Ocakta Almanya’ya Deutsche Bank üzerinden çekilen operasyon da aslında Katar’a yönelikti. Yani para, Katar’ın parasıydı..

SURİYE’NİN BÖLÜNMESİ

(Manegetment of partition)

İngilizcesini şunun için yazdık; son günlerde çok meşhur hale geldi.. Sıklıkla duyar olduk.

Yani Suriye’nin bölünme işi organize edilmeye başlandı.

Washington’ın onayı ile İsrail ve Ürdün, Suriye’nin güneyinde tampon koridor oluşturuldu. ABD kontrolündeki Özgür veya Hür Suriye Ordusunun güney cephesi bu işi üstlenmiş durumda.

Nereden çıktı bu “Güney Cephe ÖSO” da demeyin..

Şöyle oldu:

Eskiden ÖSO tekti ve Türkiye’den yönetiliyordu. ABD’liler sonra bunu ikiye böldü. Kuzey ve güney cephe olarak ayırdılar. Amman’daki MOC (askeri operasyonlar merkezi) ile “Güney Cephe ÖSO”yu yönlendirmeye başladılar.

İSRAİL GOLAN’I İHLAK ETMEYE Mİ HAZIRLANIYOR?

Bölgeden gelen haberler, güney koridoru işinin tamamlanmasının ardından İsrail’in Golan Tepelerini ilhak edeceği yönünde. Burası İsrail’in en önemli tatlı su kaynağı.. Zaten içme suyu ihtiyacını da bu tepelerden sağlıyor.

ENERJİ VE GIDA SAHASI DA TAMAM!

Önce PKK/PYD eliyle Haseke’deki enerji kaynakları DEAŞ’tan kurtarıldı. Şimdi de Suriye’nin tahıl ambarı bereketli toprakları yani Deyr-el zor SDG’ye yani PKK’ya verilmek isteniyor. Oyun değil oyunun büyükbabası sahneye çoktan konuldu.. Rakka’da DEAŞ’la savaş filan da hiç olmadı. PKK ile anlaşan DEAŞ kapıların açılmasıyla bölgeyi terk etti.

Şimdi hesaplar Deyr-el zor üzerinden yapılıyor. O yüzden 4 koldan saldırı altında. İran füze atıyor, Suriye’nin SU-22’si düşürülüyor.

Hatırlayın ABD Tomahawk’larla Şayrat Hava Üssünü niye vurdu? Cevabı çok basit, rejim havadan Deyr-el zor’a bir daha saldıramasın diye.. Rejime ’sadece sahil bölgesi senin buradan çıkmayacaksın’ diyorlar.

Bugünlerde İsrail basınında Barzani’nin bağımsızlık referandumuna inanılmaz destek var.. Bu hareketlerin hiçbiri durup dururken olan şeyler değil..

10 YILLIK KÜRT DEVLETİ PLANI...

Barzani’nin Türkiye ile arası çok iyi.

İlk hedef bu arayı bir şekilde bozmak. Sonra Barzani’yi PKK ile iş birliğine yönlendirmek var.

Gerisi kolay zaten.. PYD ile Barzani’nin toprakları birleştirilecek. Irak ve Suriye Kürt devleti kurulmuş olacak. Ardından İran’dan toprak kopartılıp Kürt devletine eklenecek. Son sahne Türkiye için yazılmış:

“10 yıl içinde Türkiye’den alınacak toprak ile Büyük Kürdistan tamamlanacak.”

TÜRKİYE, SURİYE PLANINI REVİZE ETTİ Mİ?

Önce BAE medyasında PYD/PKK’yı öven destek veren haberlerin dikkatimizi çektiğini aktaralım.

Türkiye ve istihbaratı sahadaki bütün gelişmeli yakından takip ediyor:

- Karşı tarafın ne yaptığına değil, kendi ulusal çıkarlarını koruyan planlarını adım adım uyguluyor.

- Fırat Kalkanı sahasını askerî olarak sağlamlaştırıyor.

- İdlip’i bir şekilde yönetmeye ve Fırat Kalkanı sahasına katmaya çalışıyor.

- Irak’ın istikrarı ve bölünmemesi için görüşme trafiğini sıklaştırıyor.

- Sünnilerin onurlu bir şekilde Irak sistemine yeniden entegrasyonunun yollarını arıyor.

- Irak gibi Suriye’nin de bölünmemesi için ciddi çaba sarf ediyor.

Türkiye tek başına Suriye’yi bir arada tutamaz.. Türlü türlü ve birbirinden güçlü aktörler var karşısında. Ama Avrupa Birliği ile görüşleri büyük ölçüde örtüşüyor. Bu, Ankara için “şimdilik” bir avantaj gibi görünüyor.

Suriye ve Irak’ın geleceğini kurulacak yeni siyasi ittifaklar belirleyecek..

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sıklıkla söylediği gibi sahada ve masada kalmayı sürdüreceğiz..."