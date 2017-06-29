Batuhan Yaşar’ın "3 ülke sınırında PKK kıpırdayamaz hale nasıl geldi?" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Zor günler...

Sevgili Stratejik ortağımız, PYD/PKK’ya silah desteğinin süreceğini açıkladı...

Trump’un ardından umutlanmıştık ama FETÖ konusunda da en ufak bir adım bile atılmadı.

Almanya aynı şekilde...

‘PKK’lılara müdahale eden korumaları Hamburg’a getirme’ diye Ankara’ya haber gönderiyor

Bütün bunlar bize FETÖ ve PKK konusunda yalnız ve tek başımıza olduğumuzu gösteriyor.

Ta "Çekiç Güç"ten beri aynı plak döndürülüyor. Değişen bir şey yok...

Bütün bu hareketler bize hem FETÖ hem de PKK/PYD’nin kullanım süresinin dolmadığını gösteriyor.

FETÖ iki aydır çok hareketli.

İçeride ve dışarıda etrafa umutlar saçıyor...

‘Şöyle olacak böyle olacak..’ ‘Çoğu gitti azı kaldı...’ Falan filan.

Maalesef Güneydoğu’dan şehit haberleri gelmeye devam ediyor.

Keşke 1 tane bile şehit vermesek.

Yurt içindeki terörist sayısının 2 binin altına düştüğünü yazmıştık.

Terörle mücadele çok iyi gidiyor.

Ulaştığımız önemli bilgiler var.

Çok iyi sonuç alınan 3 yeni adım var...

1- SINIRDAKİ TEKNİK GÜÇLENDİRME, KAPILARI KAPATTI

Türkiye, İran, Irak ve Suriye sınırında çok önemli adımlar attı.

Sınır boylarında teknik güçlendirmeler yapıldı. Terör örgütü çok daha iyi izlenebilir hale geldi.

İran, Irak ve Suriye’den Türkiye’ye sızamıyorlar.

Teknik perdeleme büyük avantaj sağladı.

Yurt içinden de terörist devşiremeyince kelimenin tam anlamıyla kapana sıkıştı.

İran, Irak ve Suriye ile bağlantıları koptu.

Sınırdan dışarı da çıkamıyorlar.

Efektif şekilde kullandıkları Dağlıca hattı da kapatıldı.

Dikkat ettiniz mi son 2 haftada teslim olan ve sağ yakalanan PKK’lı sayısı 50’yi aştı...

2- ASKER-POLİS SAHADA

Şu an sahada operasyonel birlik sayımız da çok fazla.

Hakkari, Diyarbakır, Şırnak, Tunceli, Bitlis, Muş, Siirt, Ağrı ve Van’da komando birliklerimiz PKK’lı teröristlerin peşinde.

Saha operasyonlarındaki süre kısıtlaması kaldırıldı.

Yaz-kış ayrımı bitti...

Sürekli operasyon dönemi başladı.

Haritalar açıldı.

Operasyon yapılmayan, girilmeyen/girilemeyen bütün koordinatlar çıkartıldı.

Şehir, ilçe, köy, mezra ayrımı yapılmaksızın taramalar başlatıldı.

PKK’nın şehir ile kırsal arasındaki bağı kopartıldı.

3- YEREL YETKİ VE HAVA OPERASYONLARI

Yerel birliklere tam yetki verildi.

Her anlamda daha fazla inisiyatif almalarının önü açıldı.

Genelkurmay Başkanlığındaki operasyon merkezi de müthiş başarılı işler yaptı/yapıyor.

Teknik izleme ve anında hava operasyonları ile PKK’ya büyük zayiatlar verdirildi.

Silahlı İHA’lar 24 saat esasına göre görev yapmaya başladı.

ASELSAN’ın kamera ve lazer işaretleme (CATS) sistemi her geçen gün daha iyi hale geliyor.

ATAK’lar aynı şekilde operasyonlarda aktif rol almaya başladı. Pilotlar hem helikopterlere hem de yerli silah sistemlerine alıştı.

ATAK’lar çok iyi. Süper Kobraları hiç aratmıyor.

Çok yakında HÜRKUŞ’lar da devreye girecek.

F-16 ve Fhantom F-4’lerdeki ağır yük bu şekilde dağıtılmış oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin elindeki terörle mücadele argümanları çeşitlendirildi.

PKK’YA ‘EYLEM YAPIN’ TALİMATI...

İstihbarat ilginç bir bilgi daha yakaladı.

Katar krizi ile birlikte Türkiye içindeki PKK kadrolarına ‘eylem yapın’ talimatı geldi.

PKK, bırakın eylem yapmayı, içeride bölge bile değiştiremeyince Kuzey Irak’tan 10’larca kez destek gönderildi. Bu girişimlerin hepsi hava harekâtları ile sonuçsuz bırakıldı.

Hatırlayın çok değil 1 sene önce zırhlı araçlarımız havaya uçuruluyor, Süper Kobra düşürülüyor, her yerde EYP’ler patlıyordu...

TRUMP’IN SÖZLERİNİN ARDINDAN NE ÇIKTI?

Beyaz Saray’daki Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından bazı sözler verilmişti hatırlayın... Trump’ın o sözlerinin peşine düştük.

- PKK konusunda istihbarat paylaşımı yapılacaktı.

- Örtülü veya gizli ambargo uygulanan F-16 akıllı mühimmatları en kısa sürede Türkiye’ye verilecekti.

Aldığımız bilgiler ikisinin de gerçekleşmediğini gösteriyor...

CEMİL BAYIK GİDİCİ Mİ?

PKK’ya özellikle Türkiye içinde vurulan darbeler Kandil’i karıştırdı. Cemil Bayık’ın KCK eş başkanlığından alınması konuşulmaya başladı. Bayık görüştüğü kişilere “Merak etmeyin her şeyi toparlayacağım biraz daha zaman verin” diyor...

Tek hâkim konumundaki Bayık’a yöneltilen eleştirilerin artması gerçekten dikkat çekici. Bakalım Bayık bunları bastırabilecek mi.

Ama bu kez işi gerçekten zor...

Önemli bir isim şunları söyledi:

“3 yıl önce teknik imkanlarımız 1 birimse şu an 10 birim. Ama bu da yetmez. Türkiye’ye daha fazlası lazım”

Örgütte yaz sonlarına doğru çözülmeler bekleniyor.

Daha güzel haberler mi dediniz?

“Süre”yi konuşmak için hala erken"