İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi’ndeki köşesinde "Barzani’nin önündeki en makul seçenek ne?", "Türkiye’nin kozları neler?", "ABD’nin gerçek niyeti ne?", "Barzani’nin akıl hocaları kimler?", "Barzani erteleme kararı alır mı?" sorularına cevap aradı

Batuhan Yaşar’ın "Barzani bu şartlarda referandumu yapabilecek mi?" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"15 Temmuz darbe girişimi ile Türkiye aslında perde arkasında döndürülen dolapları da gördü..

Nasıl oyunlar oynandığını öğrendi..

Başrol oyuncularını tespit etti..

Şunu demek istiyoruz;

‘Türkiye’nin dostuyum, müttefikiyim’ diyenlerin 5 yıldızlı yalanları ortalığa saçıldı..

‘Dost’ görünenlerin aslında ‘Türkiye düşmanı’ oldukları gün yüzüne çıktı:

- Almanya, FETÖ ve PKK’ya güvenli liman olmadı mı? (Almanya dün 196 FETÖ’cünün iltica talebini kabul etti..)

- 15 Temmuz’un aslında bir NATO darbesi olduğu ortaya çıkmadı mı?

- “ABD ve Türkiye stratejik ortak” diyen Washington yönetimi, PKK’ya 3 bin tır silah göndermedi mi?

- 17-25 Aralık’ın ikizi FETÖ eliyle şimdilerde New York’ta açılan dava ile hortlatılmak istenmiyor mu?

- Almanya ve ABD artık açıktan Türkiye’ye silah ambargosu uygulamıyor mu? (PKK’ya bedava silah ve istihbarat verilirken hem de..)

- S-400 alımına tepki gösterenler “Patriotları” güney sınırlarımızdan söküp götürmedi mi?

Daha yazılabilecek onlarca örnek var..

Trump, ABD Başkanlık koltuğuna oturduğunda hepimiz umutlanmıştık..

Neredeyse 1 yıl olacak..

Tutuklama kararı çıkartılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumaları konusunda bile “Üzgünüm ama, bunlar bana bağlı değil” diyerek topu taca attı..

Gerçi kendi ekibini bile yanında tutamayan, azledilme günü için geri sayım yapılan bir ABD Başkanından bahsediyoruz..

Artık şunu da çok net bir şekilde öğrendik ki, kim ABD Başkanı olursa olsun “FETÖ ve PKK gerçeği” değişmeyecek..

CIA ve Pentagon’a hakim güçler, ABD Başkanı da dahil kimseyi işlerine karıştırmıyor..

ZOR BARZANİ ZOR

Dikkat ettiniz mi?..

Orta Doğu’da dengeler bir anda değişebiliyor..

Çünkü “hâkim küresel güçler” taşların yerine oturmasını istemiyor..

Kaşımaya devam ediyorlar..

Türkiye bir süredir Irak Merkezi Yönetimi ile ilişkilerini onarıyor, geliştiriyor..

Bakıldığı zaman Barzani, üç tarafından sarılmış durumda..

Türkiye, Irak ve İran “Yapma bu referandumu, nefesini keserim” diyor..

Bir tek batısındaki Suriye kalıyor elinde..

Ama orada karşısında Suriye değil PKK var..

Barzani zorda..

Çıkış yolu arıyor..

‘Referandumun iptali değil de ertelenmesi’ Barzani’nin önündeki en makul seçenek gibi duruyor..

TÜRKİYE’NİN KOZLARI NELER?

Siyasi-ekonomik-askerî olarak Türkiye’nin elinde ciddi kozlar var..

Ankara kararlı..

MGK’yı 5 gün öne çekerek bunu gösterdi zaten..

22 Eylül’de yani “Barzani referandumundan 3 gün önce” MGK ardından Bakanlar Kurulu ile yapacaklarını net bir şekilde açıklayacak..

TSK’nın Silopi/Habur’da başlattığı tatbikatta zırhlıların manevra sesleri taa Barzani’ye kadar ulaşıyor..

Babası Mustafa Barzani’nin hayalini gerçekleştirmeye çalışan Mesut Barzani’ye şu 2 mesaj veriliyor:

- Irak’taki dost, soydaş ve akrabalar için oluşabilecek olumsuz durumlara karşı hazırım..

- Bu referandum benim için ulusal güvenlik ve beka problemi hâline gelirse kararlılıkla askerî müdahale seçeneğini devreye alırım..

ABD’NİN GERÇEK NİYETİ NE?

Bakmayın siz ABD’nin referanduma karşı açıklamalarına..

‘Cambaza bak’ diyor yine..

Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığından gelen “referanduma karşıyız” açıklamalarına ancak saflar inanır..

Size bir sorum var..

PKK’ya (PYD/SDG) sonsuz silah desteği sunan ABD “Bağımsız Kürdistan’a neden hayır desin?”

Barzani’nin akıl hocaları (eski ABD senatörleri ve eski CIA mensupları) veriyor gazı:

- “Yap bu referandumu, biz arkandayız.. Bak İsrail de arkanda.. Kürt siyasi tarihine adını bağımsızlığını ilan eden kahraman olarak yazdır..”

Barzani’ye;

- ‘Artık devlet altyapısına sahibiz’..

- ‘Irak merkezi hükümetine ihtiyacımız yok’..

- ‘Bağdat’tan daha güçlü ve istikrarlıyız’..

Retoriklerini kim söyletti, kullandırdı dersiniz?

Bölge hiç olmadığı kadar sıcak..

Tarihi bir dönemece daha girildi..

Merkezinde ise ipleri “küresel egemen güçlerin” elinde olan “Kürtler” var..

Tuzaklar çoktan kurulmuş..

Ama bu kez Türkiye de hazır..

Sahada ve masada olmayı sürdürecek..

Ne yapacağını biliyor..

Zorlu 7 gün daha bizi bekliyor..

Barzani “erteleme kararı” alır mı?

Hep birlikte göreceğiz..."