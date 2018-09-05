Batuhan Yaşar: "F-35 değil Patriot da var!"

ABD ile Patriot alım anlaşması yapılsaydı neler olacağını değerlendiren Yaşar, S-400 alımına gidilmesinin nedenlerini köşesine taşıdı.

Batuhan Yaşar’ın yazısının tamamı şöyle:

"Türkiye’nin hava sahası nasıl korunuyor biliyor musunuz?

-F-16 savaş uçakları tarafından..

“Çok saçma ve komik” dediğinizi duyuyorum..

Maalesef gerçek böyle..

Allah korusun Türkiye’ye bir füze atıldığını düşünün..

Seyir veya kıtalararası füze..

Kısa mesafeli bir şey de olabilir..

Radar tespit edecek..

Alarm verilecek..

F-16’lar kalkacak ve tehdit unsurunu ‘hava-hava’ füzeleri ile bertaraf edecek..

Saniyelerle yarışılan bir durumda bu mümkün değil..

Teknik olarak imkânsız bir şey..

Ama ‘stratejik ortağımız’ böyle istemiş..

Türk hava sahası tehditlere tamamen açık durumda..

Acil olarak S-400 alımına gidilmesinin nedeni de bu..

PATRIOT ALSAYDIK NE OLACAKTI?

Velev ki 2 sene önce ABD ile Patriot alım anlaşması yapsaydık neler olacaktı dersiniz?

Biliyorsunuz Türkiye F-35’in program ortağı..

ABD tam teslim aşamasına gelince ne dedi:

“Şartlarım şunlar şunlar.. Yaparsanız F-35’i alırsınız.. Yoksa avucunuzu yalarsınız..”

Patriot’larda da durum hiç farklı olmayacaktı..

ABD F-35’ler için ne yaptıysa aynını yapacaktı..

Yine açıkta kalacaktık..

TAVŞAN GİBİ AVLAMA GECİKTİ

Sadece bu da değil..

ABD bize Predatör’leri 2000’li yılların ortasında verseydi mesela..

Şimdilerde tavşan gibi avlanan PKK’lıların işi çoktan bitecekti..

Bugün PKK diye bir şeyi konuşmuyor olacaktık..

Terör örgütünün tasfiyesi geciktirildi..

‘SÜPER KOBRA’ DİYE İNLERKEN

Peki her gün karakolların basıldığı dönemleri hatırlayın..

10 hatta 20 şehit verdiğimiz günleri..

Karakollara müdahale edebilecek yeterli sayıda saldırı helikopterimiz yoktu..

Âdeta NATO’daki sıra arkadaşımıza yalvarıyorduk..

‘Lütfen’le 3 tane alabildik..

-Yeterli miydi?

-Hayır..

Ama bugün Türkiye kendi İHA ve SİHA’larıyla PKK’yı hallaç pamuğu gibi atıyor..

ATAK’lar süper Kobraları aratmıyor..

YA RUSLARIN TEKNOLOJİSİ ABD’NİN ELİNE GEÇERSE!

Gelin olaya bir de tersten bakalım..

ABD kuşkulanıyor ya..

“F-35’lerin açıklarını Rusya elde ederse” diye..

Peki S-400’lerin teknolojisini ABD ve NATO elde ederse ne olacak?

İroni yapmanın anlamı yok..

F-35’ler İsrail’de uçmuyor mu?

Norveç’te uçmuyor mu?

Demek istediğimiz şu;

F-35’ler zaten S-400’lerin 600 kilometrelik kapsama alanı içinde uzun süredir uçuyor..

Radar izi bırakıp bırakmadığı çoktan belirlenmiştir..

Türkiye teknik anlamda garantileri iki tarafa da verdi..

TÜRKİYE SİSTEMİ AÇIK TUTACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 soruları üzerine ne demişti?

-“Bizi tanımıyor galiba bunlar.. O iş çoktan bitti..”

Hâlâ bazı tartışmalar yaşanmaya devam ediyor..

-“Türkiye S-400’leri alsa bile, sistemi kapalı tutsun..”

Türkiye saf mı?

Kapalı tutacağı bir sistemi niye alsın..

Güvenilir kaynaklardan edindiğimiz bilgileri paylaşalım:

-Türkiye S-400 sistemini hemen aktive edecek..

-‘Kapalı tutma’ diye bir durum olmayacak..

TAM TAMINA 900 MİLYON DOLAR

Savunma Sanayii Başkanlığı ABD’deki muhataplarıyla görüşmelerini sürdürüyor..

Gecikme olmaksızın işler planlandığı takvime uygun olarak götürülüyor..

Türkiye’nin durumu İsrail ve Japonya’dan çok farklı..

İsrail ve Japonya sadece F-35 alıcısı..

Türkiye, ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Avustralya, Kanada, Danimarka ve Norveç’le birlikte projenin üretim ortağı..

Bu nüans çok önemli..

Türkiye projenin 3. seviyeden üretim ortağı..

Toplamda ABD’ye 900 milyon dolar ödeme yapıldı..

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının hazırladığı infografikte her şey çok net:

BU İŞLER ÖYLE OLMUYOR

“Hadi Türkiye’ye F-35 vermeyelim” demekle bu işler olmuyor..

Önemli bir rakamı daha paylaşalım:

Türkiye F-35 projesi için bugüne kadar 700 milyon dolarlık üretim gerçekleştirdi..

Lockheed Martin’e fatura edilen bedelden bahsediyoruz..

TAI, ASELSAN, HAVELSAN, AYESAŞ, ALP Havacılık, KALE Aero işin içinde..

F-35’in önemli fiziki ve elektronik parçaları Türkiye’de üretiliyor..

‘Kim ne yapıyor’ mu dediniz..

Nereden nereye gelindi..

Türkiye millî muharip uçağı için ciddi bir çalışma içinde..

Helikopter ve jet uçağı motoru üretimi için yola devam ediliyor..

Bakın T-625 genel maksat helikopterlerinin yer testleri başladı..

Yakında uçuş testlerine geçilecek..

Savunma sanayiinde güzel işlere imza atıldı/atılıyor..

Aslında bu model sanayinin diğer alanlarında da aynen uygulanabilir..

İhracattan aslan payı koparan “ara mallar” ithalatında mesela..

Korkmadan üretmeliyiz..

İşin reçetesi bu!"