. İşte o 4 isim..", "Kemal Kılıçdaroğlu niye partiyi 2. plana attı..", "2019’a giden yolda “hayırcılar” neyi hedefledi..", "Kemal Kılıçdaroğlu siyaseti bundan sonra nerede yapacak?", "MHP Lideri Bahçeli, 18 Temmuz tarihi ile CHP Lideri Kılıçradoğlu’nun üzerine niye gidiyor..", "Enis Berberoğlu aysbergin görünen yüzü, peki ya görünmeyenler..", "FETÖ ve Kılıçdaroğlu nasıl paslaşıyor.. AK Parti yakında neyi açıklayacak?" sorularına cevap aradı.

İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın "İşte “Hayır Cephesi”nin 4 adayı…" başlıklı yazısının tamamı şöyle:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yürümeye devam ediyor...

İlginç gelişmeler bizi bekliyor.

Öyle görünüyor ki seçimlere kadar Kemal Bey siyaseti sokak üzerinden yönlendirecek…

‘Bunu bilmeden yapıyor’ demek çok zor.

Herhâlde hiç kimse ’yürüyüşün’ sloganları, dövizleri, pankartları, platformları, beyaz gömlekleri ve retoriklerinin 1 günde hazırlandığını söyleyemez…

Ama dikkat çeken başka bir şey daha var... Hepimizin gözden kaçırdığı:

- ’Hayır Cephesi’nin referandum taktiği, yürüyüşe ve sonrasındaki gelişmelere de aynen uyarlandı/uyarlanacak...

Yürüyüşte bir parti ismi gördünüz mü?

- Hayır..

CHP’nin ’C/sini gördünüz mü?

- Hayır..

Kemal Bey her gün neyi tekrarlıyor:

’Bu bir adalet yürüyüşü, bir parti yürüyüşü değil…’

2019’a giderken de benzer şeyleri göreceğiz… Referandum konsepti tutmuş görünüyor… Bu yüzden parti ismi ikinci plana atıldı. ’Hayır’ başlığı altında yola devam edilecek...

Peki, yürüyüşün çok önceden organize edildiğini ve Enis Berberoğlu’nun aysbergin sadece görünen kısmı olduğunu nereden mi anlıyoruz?

Yine Kemal Bey’e kulak verelim:

’Çok sayıda mağdur insanımız var. Haksız yere hapishanelerde kalan pek çok kişi var, insan var. Bayramlarını hapishanelerde geçiriyorlar.’

Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ de dâhil birçok marjinal kesime selam çakıyor.

Tam da bu noktada ulaştığımız çok önemli bir bilgiyi aktaralım:

FETÖ, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin yıl dönümü öncesinde binlerce insanın içeride haksız yattığına yönelik bütün Avrupa’da yeni bir algı operasyonu başlatıyor... Fotoğraf sergileri bile açacaklar...

Kareleri birleştirme işini sizlere bırakıyoruz...

CHP ve FETÖ’nün söylemleri özellikle de 17-25 Aralık sonrasında neredeyse birebir örtüşüyor...

AK Parti önemli bir çalışmayı neredeyse bitirdi ve yakında açıklanacak:

- ’Son 3 yıldır FETÖ’nün kara propaganda algısı ile CHP’nin eş zamanlı kullandığı dilin nasıl örtüştüğünü göreceğiz...’

CHP milletvekilleri de dâhil yürüyüşün başladığı günden itibaren birçok kişiyle konuştum…

Gelin isterseniz bir okuma yapalım... Hiçbir şeyin tesadüf olmadığını göreceksiniz...

Özellikle de son 1 ayda yaşananlara bakınca:

- Deniz Baykal, Fikri Sağlar ve Muharrem İnce susturuldu. Sesleri solukları birden kesildi. Gerçi çıksa da bir şey fark etmeyecekti. 100 kere de olağanüstü kurultaya gidilse Kemal Bey karşısına kim çıkartılırsa çıkartılsın buldozer gibi ezip geçecekti…

- İlk iş olarak ’Hayır Cephesi’nin bileşenleri ile buluştu. HDP ziyaret edildi, Meral Akşener, Ümit Özdağ ve Yusuf Halaçoğlu ile yemek yendi... Her şey konuşuldu, sorular soruldu cevaplar alındı özetle geniş bir ufuk turu yapıldı.

- Referandum sırasında tam yol verilen Deniz Baykal tekrar eski pozisyonuna döndürüldü. Deniz Baykal demişken, kendisini CHP Genel Başkanlığından eden kaset komplosu soruşturmasında niye bu kadar isteksiz? Bırakın isteksizliği soruşturmanın kapatılmasını istiyor. Çok garip. Bu sorunun doğru cevabını aramayı sürdürüyoruz…

- Yine kahramanımız Deniz Baykal, yürüyüş devam ederken ağzından bir şey kaçırdı… Aslında yürüyüşün gerçek maksadını deşifre ediyordu:

- ’Bu yürüyüşün arkasında milyonlar var. İktidara tavsiyem bizi de yürümek zorunda bırakmasın.’

BAHÇELİ 18 TEMMUZ’DAN NEYİ KASTEDİYOR?

Aslında atladığımız bir şey daha var...

Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu’nu sürekli 18 Temmuz’u açıklamaya davet ediyor:

’Sayın Kılıçdaroğlu 15 Temmuz’dan neyi anlıyor? 18 Temmuz’dan neyi kastediyor? 3 günlük kanaat değişikliği nereden kaynaklanıyor? Yürürken düşünmesi lazım..’

18 Temmuz’un cevabını Kemal Bey aslında çok iyi biliyor!..

Neden açıklayamıyor..

Sakladığı bir şey mi var?

Hep beraber göreceğiz…

- CHP’NİN VE ’HAYIR CEPHESİ’NİN ADAYLARI:

İLK HEDEF 2.TUR

Bütün bu olayları, gelişmeleri 2019’un ön hazırlıkları olarak değerlendirmek gerekiyor.

“Ekmek için Ekmeleddin” hayal kırıklığının ardından planlar gözden geçirildi, her şey baştan revize edildi...

Referandumda alınan yüzde 48,6 ile birileri çok ama çok cesaretlendi…

Aynı yoldan yürünecek...

Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk turda seçtirmemek üzerine kurgulanıyor her şey...

Yani hedefte Cumhurbaşkanlığı seçimini 2. tura taşımak var.

- Meral Akşener,

- İlhan Kesici,

- Ahmet Türk,

- Abdüllatif Şener’i CHP veya ’Hayır Cephesi’nin adayları olarak karşımıza buluverdik…

İsim isim tekrar bakın.

Kim nereye hitap ediyor?.. Hangi siyasi aralığı kapsıyor?..

Bu isimler üzerinde fikir birliği oluşmuş durumda.

Ama bir yandan da yeni ittifak arayışları sürüyor.

Bir de ilginç bir şekilde ’Hayır Cephesi’ 2018 yılını seslendiriyor…

Kemal Kılıçdaroğlu, ’CHP örgütüne 2018 için hazır olun’ mesajı göndermiş.

Öncesi de var ama 2013’ten beri türlü türlü planlar peşi sıra tedavüle sürülüyor..

Ah bir de sokağı hareketlendirebilseler.

Adı Adalet ama sonuçları itibarıyla başka başka hedefleri olan ’Yürüyüş’ü dikkatle izleyin...

Sahne alanları da…

Kemal Kılıçdaroğlu artık hep sokakta olacak!"