Batuhan Yaşar:"2. gezi için para alan gazeteciler"

Gezi planı nasıl yapıldı?", "BAE’nin 15 Temmuz’un hemen ardından sahneye koyduğu “B” planını yani 2. Gezi vakasının detayları ne", "Yeni gezi, ikinci gezi ve kaos planının arkasında hangi gazeteci var", "BAE, o gazeteciye kaç bin dolar ödedi?", ""Hangi kesimlerle irtibata geçecek?" sorularına cevap aradı

Batuhan Yaşar’ın, "BAE, o gazeteciye kaç bin dolar ödedi?"başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"2. Gezi planı nasıl yapıldı? Açıklıyoruz...

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından neredeyse 1 yıl geçti.

Kılıçdaroğlu tam da 15 Temmuz’un yıl dönümünde İstanbul’a ulaşacak...

Beyaz gömlek, “Adalet” dövizi ve kullanılan retoriklere bakıldığında sanki her şey çok önceden hazırlanmış gibi duruyor.

Sakarya sonrası için fısıltılar ve kötü kokular geliyor.

Neler olacağını hep beraber göreceğiz.

15 Temmuz gecesi darbeye destek verenleri araştırırken karşımıza BAE de çıkmıştı.

Şaşırmıştım açıkçası..

Birleşik Arap Emirlikleri... Ne alaka değil mi?

İşte o BAE daha sonra Orta Doğu’da her taşın altından çıkmaya başladı.

Suriye’de ve Katar krizinde yine ayağımıza dolandı.

Gerçekten çok zor dönemleri geride bıraktık.

Perde arkasında dönen ve döndürülen dolaplar çok şaşırtıcı...

Türkiye’ye diz çöktürme girişimlerinin biri biterken diğeri başlıyor.

15 Temmuz’da başaramayanlar yeni denemeleri ile karşımızda.

Hiç bıkmayacak ve denemekten usanmayacaklar emin olun..

YENİ GEZİ, İKİNCİ GEZİ VE KAOS...

İstihbarat birimleri, BAE’nin 15 Temmuz’un hemen ardından sahneye koyduğu “B” planını yani 2. Gezi vakasını bütün detaylarıyla deşifre etti.

Ulaştığımız bilgiler tam da referandum öncesine rastlıyor.

Amaç, Gezi benzeri olaylarla tüm Türkiye’de kaos çıkartmak.

Olayımızın kahramanını aslında yakından tanıyorsunuz.

Ben de kendisini ta diplomasi muhabirliği dönemimden iyi bilirim.

Hep karanlık bir yüzü vardı.

Türkiye düşmanları ile sıkı fıkıydı.

“Gazeteci” Hüsnü Mahalli’den bahsediyoruz.

Hani şu geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan, sonra sağlık nedenleri gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Hüsnü Mahalli...

Aslına bakılırsa BAE’yi tebrik etmek gerekir.

Mahalli, tam da bu iş için biçilmiş kaftan.

Daha iyisi var mı?

Aklıma gelmiyor.

-Türkiye’yi DEAŞ’la aynı fotoğraf karesine sokabilmek için 3 yıldır yırtınıyor...

-Katıksız Erdoğan düşmanı... Yazıyor, çiziyor, hakaret ediyor. Yabancı medyanın aradığı adam.

Şimdi gelelim Esad’ın kankası, Cerablus doğumlu kahramanımızın yaptıklarına

“Yeni Gezi Kaosu” adı ile planı hazırladı, BAE’ye gönderdi ve bütçe istedi... Yapacaklarını da açık açık yazdı:

- Farklı halk kesimlerinin sokağa çıkmasına zemin hazırlanacak. Gezideki strateji ile ülke adım adım kaosa götürülecek.

- Washington’un Müslüman Kardeşleri terör listesine alması için girişimlerde bulunulacak. Türkiye buradan sıkıştırılacak.

- Türkiye’nin, Rusya, İsrail ve İran’la ilişkilerinin bozulması için her yola başvurulacak. Bu amaçla hem yazılı ve görsel medya hem de sosyal platformlar etkin şekilde kullanılacak

Aslında Hüsnü Mahalli’nin deşifre edilmesiyle bir taşla iki kuş vurulmuş oldu.

BAE’nin Esad ve İran konusunda gerçek yüzü de ortaya çıktı...

- Suriye’deki savaşta Esad karşıtı gibi görüntünün fake, aslında Esad’la sıkı fıkı olduğu,

- İran düşmanı değil, gerçekte Tahran ile ilişkilerinin çok iyi olduğu ortaya çıkıyordu

UZUN VADELİ PLAN ÖNERMİŞ

İstihbaratın elde ettiği bilgiler şaşırtıcı..

Mahalli hiç de acele etmiyor.

’Adım adım gidelim’ diyor.

Uzun vadeli planlardan bahsediyor. (Daha çok para koparmak için olabilir mi?)

Muhataplarına her fırsatta geniş ve her kesimden olan çevresini anlatıyor.

Bu işi ’en iyi ben yaparım’ diyor.

PKK’nın “çelik çekirdek” kadrosuna ulaşacağını söylüyor.

Büyük Türkiye Partisini kullanacağından dem vuruyor.

AK Parti içindeki Suriye politikalarına karşı olanları konsolide edeceğiz diyor...

İŞTE İRTİBATA GEÇECEĞİ KESİMLER

Hüsnü Mahalli kapsamlı planını hazırlıyor.

Hedef kitlesinin “Aleviler” olduğu dikkatimizden kaçmıyor

- Zeynebiye Hareketi,

- Arap Alevi Liderleri,

- Türkiye Alevi Dernekleri Federasyonu,

- Mustafaz Der,

- TKHC,

- Gazeteciler,

- Siyasi Parti mensupları ve eski milletvekillerinin isimlerini BAE’ye bildiriyor ve irtibata geçtiğini/geçeceğini söylüyor. (Bu isimler elimizde)

Hızını alamayan Hüsnü Mahalli, İstanbul’da Stratejik Araştırma Merkezi kurmayı da teklif ediyor.

15 BİN DOLAR ÖN ÖDEME YAPILDI

Merak ediyorsunuz değil mi Hüsnü Mahalli’ye ödenen para miktarını?

Planı kabul gören Hüsnü Mahalli’ye hemen 15 bin dolarlık ön ödeme yapılıyor.

Ön ödemeden para transferinin devam edeceği anlaşılıyor

Peki Mahalli’nin planı uygulamaya konuldu mu?

PKK’nın Halkların Birleşik Devrim Hareketini kurduğunu hatırlatalım.

Yine Sisi’nin, ABD Başkanı Trump’la görüşmesi öncesinde Müslüman Kardeşlerin terör örgütü listesine alınacağı haberleri medyada geniş yer aldı.

Size bir sorum var.

Bunları yapan biri tutuklansa “gazeteci tutuklandı” demek ne kadar doğru olur?

Hiçbir şey göründüğü gibi değil mi.

Ne dersiniz"