.denemesi nerede yapıldı ?", "ABD’deki dava ve CHP grubunda yaşananların benzerliği ne?", "2019 seçimlerini hedef alan büyük yıpratma operasyonuna start mı verildi ?", "Kılıçdaroğlu’na belgeler nereden gönderildi?" sorularına cevap aradı.

Batuhan Yaşar’ın "Kılıçdaroğlu’na belgeler New York’tan geldi..." başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"FETÖ’cülerin kurumları nasıl ele geçirdiklerini artık çok iyi biliyoruz.. Nasıl sızdıklarını, yerleştiklerini, kendilerinden olmayanları temizlediklerini öğrendik..

Biri demişti:

- “FETÖ hiçbir şeyi şansa bırakmaz.. Bir yere biri mi getirilecek.. 1., 2. hatta 3. alternatifi kendi içinden oluşturur..”

Bu ne demek?

- FETÖ dışında kimsenin şansı yok..

CHP işte bu şekilde hazmedildi..

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, TGRT Haber yayınında dikkat çekici bir cümle kullanmıştı:

- “CHP, FETÖ’nün siyasi aparatına dönüştü..”

Kemal Kılıçdaroğlu 2011’den beri benzer şeyleri tekrarlıyor..

ZARRAB DAVASI VE KILIÇDAROĞLU’NUN GRUP TOPLANTILARI

Son iki aydır Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup konuşmalarını yakından izliyoruz.. Türkiye büyük bir savaşın veya kaosun içinde izlenimi veriyor.. Bu aslında bir altyapı hazırlığı..

New York’taki Zarrab davası ile eş zamanlı işler döndürülüyor.. Tek elden belli enstrümanlar armonik şekilde kullanılıyor..

Yabancı yatırımcıya ‘Türkiye’ye gelmeyin’, ‘Vakit varken paranızı çekip gidin’ diyor..

İçeriden yani Türkiye’den Atlantik ötesine bayrak sallanıyor..

Her iki taraf da Halk Bankası üzerinden yürümeye çalışıyor..

KEMAL BEY HEYECANLI MUHABİR GİBİ

Hepimize bilgi ve belgeler geliyor.. Ama yayınlamadan önce araştırıyoruz.. Sahte mi gerçek mi diye..

Gelin hep beraber fotoğraf karesine giren-çıkanları tespit edelim..

Kemal Kılıçdaroğlu heyecanlı bir muhabir gibi kürsüye çıktı ve kendisine ulaştırılan belgeleri okudu..

Bu kaçıncı..

- Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iddiaları nedeniyle tazminat ödemeye mahkûm edilmişti..

- FETÖ’den gelen maildeki sahte belgelerle Adil Öksüz’ün istihbarat elemanı olduğunu iddia etmişti.. MİT’ten tekzip yedi..

- 6 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt dışına para kaçırdığını bilmem kaç kez tekrarladı.. Her seferinde de Cumhurbaşkanı ve avukatları Kemal Beyi yalanladı.. Ama o ısrarla aynı şeyleri söylemeye devam etti/ediyor..

- Kaç tane danışmanı ByLock kullandığı için tutuklandı..

FETÖ’nün de 17-25 Aralık’taki taktiği aynıydı:

- “Çamur at izi kalsın..”

Çok iyi hatırlarsınız:

Kemal Bey, CHP Grup Başkanvekili iken de kendisine verilen belgelerle sivriltilmişti..

O zamanlardan CHP Genel Başkanlığına hazırlandığını anlıyoruz..

KILIÇDAROĞLU’NUN KUTUSU!

Kemal Bey kürsüde ne yaptı?

- Kutuyu açtı..

17-25 Aralık yargı darbesi girişiminin sembolü neydi:

Ayakkabı kutusu..

Kemal Bey kutuyu açarak 17-25 Aralık yolunda yürüdüklerinin mesajını verdi..

İş ortağını açık seçik beyan etti yine!

Bakıldığı zaman hiçbir şey tesadüfi değil..

Hedefteki kurum ortak:

Halk Bankası..

Belgelerin yurt dışına kaçırıldığı FETÖ iddianamelerinde yer alıyor..

Eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir hakkında tutuklama kararı çıktı..

Hangi gerekçe ile?

- Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme..

- Amacı dışında kullanma..

- Hile ile alma ve çalma..

BAĞLANTININ BÜYÜKBABASI

Aykan Erdemir, Reza Zarrab davasında tanık olarak dinlenecek biliyor musunuz!

ABD’ye kaçmıştı.. Demokrasiyi Koruma Vakfı’nda (FDD) araştırmacı olarak işe alındı.. 2.5 yıldır Türkiye ile ilgili olumsuz ne istenirse yazıyor, çiziyor..

“Türkiye DEAŞ’ı destekliyor” kampanyasını yürüten kişi..

17-25 Aralık’tan beri bilindik, kopya adımlar atılıyor..

Kaynak aynı:

FETÖ.. Yeri şimdilerde okyanus ötesi.. Belgelerin tarihlerine bakın.. Bütün taşlar yerine oturuyor..

‘TAYYİP İSTİFA’ DİYE NİYE BAĞIRILDI?

CHP grubunda Kemal Kılıçdaroğlu kutuyu açıp okumaya geçince neler olduğunu gördük.. Belli ki daha önceden kurgulanmış.. Salon “Tayyip istifa” sesleri ile âdeta inledi..

New York’taki dava ile içeriden de muhalefeti daha doğrusu CHP’yi harekete geçirdiler.. FETÖ’nün yeni hedefi de ortaya çıktı:

‘Bu işi kitlesel bir tepkiye dönüştürebilir miyiz?..’

Denemesini CHP grup toplantısında gördük..

YIPRATMA OPERASYONU

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün bunların ne anlama geldiğini çok iyi biliyor.. Mesajların hangi amaçla verildiğinin de farkında..

Devlet aklı, duygusal değil de stratejik olarak bakıyor bütün bu olan-bitene..

Adımlarını da atıyor ve atacak..

ABD’deki dava ve CHP grubunda yaşananlar tıpkısının aynısı:

- “2019 seçimlerini hedef alan büyük yıpratma operasyonuna start verildi..”

HALK BANKASI FISILDANDI

Grupta yaşananlar sadece kutudan ibaret değildi..

Birileri gazetecilerin kulağına Kemal Beyin belgeleri Halk Bankası’ndan diyordu!

Aynı New York’ta olduğu gibi..

Yurt dışına, ABD’ye kaçırılan belgeler tasnif edildi.. Tahrif işlemleri tamamlandı.. Destekleyici ek sahte belgeler üretildi.. Şimdi piyasaya sürme vakti!

Belgeler New York’tan gönderildi..

Bugünlerde CHP Grubundan ve New York’taki mahkemeden benzer şeyleri duyacağız..." (BC -