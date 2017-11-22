Batuhan Yaşar:"Zarrab’ın paralarına niye el konulmadı?"

Batuhan Yaşar’ın "Zarrab’ın paralarına niye el konulmadı?" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Aslında olaylar Türkiye’nin tam da beklediği şekilde gelişiyor.. Sürpriz yok..

17-25 Aralık’ın ABD’de devam ettirilmek istendiği zaten 2 yıldır konuşuluyordu..

Öyle de oldu.. FETÖ’nün iddianamesi “sadece” İngilizceye çevrilerek dava açıldı.. Çok net; FETÖ yıllar itibarıyla ABD sistemiyle iç içe geçmiş..

Kimin kimi kullandığı tam olarak belli değil..

Ama hedef tek..

Türkiye’yi siyasi ve ekonomik anlamda çöktürmek..

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yabancı basınla bir araya geldi.

ABD’den gelen seslere bakılırsa hedef 12’den vurulmuş..

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da ABD’li savcılar hakkında soruşturma başlattı..

Dikkat çekici bir adımdı..

Türkiye karşı hamleleri artık geciktirmiyor:

1- Dosyadaki delillerin sahte ve FETÖ üretimi olduğu ABD kamuoyuna anlatılacak..

2- 4 Aralık’taki ilk neticeye göre mahkeme heyetine yönelik yeni adımlar atılacak..

TANIK KORUMA PROGRAMI BAŞLADI MI?

ABD hukuk sistemindeki örneklere bakıldığında Rıza Zarrab’ın itirafçı olarak tanık koruma programına alındığına kesin denebilir..

ABD yargı sisteminde bu kişilere “işbirlikçi” de deniliyor..

Zarrab’ın hâlen başka bir yerde tutulduğu ve ifadesini yenilediği belirtiliyor..

ZARRAB’IN YURT DIŞINDAKİ PARALARINA EL KONULMADI

Ayrıca Rıza Zarrab’ın yurt dışındaki paralarına el konulmaması da dikkat çekici..

Sadece bu bile itirafçı olduğu iddialarını güçlendiriyor..

Yaşananları bilmiyoruz.. Niye ABD’ye gitti.. Nasıl bir pazarlık yapıldı.. Ölümü gösterip sıtmaya razı mı edildi?

Hepsi ortaya çıkacak.. 4 Aralık’ta genel fotoğrafı görebileceğiz..

HALK BANKASI BİR SONRAKİ ADIMDA

Halk Bankası’na 4 Aralık tarihindeki jürili duruşma sonunda ceza kesileceği yazılıp çiziliyor..

Şu aşamada mümkün değil.. Hukukun tekniğine aykırı.. Ama şu kesin:

Rıza Zarrab üzerinden Halk Bankasına yüründüğü çok belli..

TÜRKİYE DAVA İLE NİYE ÇOK ALAKALI

Bazı eleştiriler yapılıyor..

-Türkiye neden bu dava ile çok yakından ilgileniyor?

-Cumhurbaşkanı Erdoğan niye konuşmalarında sert eleştiriler yapıyor?

Sebebi çok basit.. Hedef belli çünkü.. Türkiye, Halk Bankasına yönelik koruma refleksi ile böyle hareket ediyor..

DEUTSCHE BANK’A 7.2 MİLYAR DOLAR CEZA KESİLMİŞTİ

ABD bunu ilk kez yapmıyor.. Tam 1 yıl önce Alman Deutsche Bank’a 7.2 milyar dolar ceza kesilmişti..

Şimdi başka yollardan ama benzer şekilde Halk Bankası’nın üzerine gidiliyor..

Hukuk filan önemli değil..

ABD açıkça ben patronum kardeşim ister asarım ister keserim diyor..

Son tahlilde; 2019 seçimleri öncesinde Türkiye’ye yeni bir operasyon yapılmak isteniyor..

HEDEF 2019: SİYASİ VE EKONOMİK OPERASYON

4 Aralık öncesinde oluşturulan algıya bakın.. Döviz fiyatları ile nasıl oynanıyor.. Halk Bankası ile ilgili bir kararın çıkma ihtimali olmamasına rağmen..

Türkiye bir süredir ne diyor?

-Ben senin uç karakolun olmayacağım..

15 Temmuz sonrasında sahadaki pozisyonlar da değişti..

Yani iş söylemle kalmadı..

Türkiye, Cerablus, El-Bab ve İdlib’de ABD’nin kurmaya çalıştığı düzeni bozdu..

-İşte bu yüzden vize krizi çıkartıldı..

-17-25 Aralık yargı darbesine şimdilerde ABD’de devam ediliyor.. Harfiyen böyle..

Türkiye’de göremedikleri hesabı ABD’de görüyorlar..

Hatırlayın Halk Bankası o zamandan beri FETÖ’nün hedefindeydi..

ESKİ POZİSYONUNA DÖN!

Artık Türkiye’ye eskisi gibi medya üzerinden de operasyon çekilemiyor.. Ankara bir şekilde yoluna devam ediyor..

ABD’nin 15 Temmuz sonrasında verdiği mesaj çok açık aslında:

-Siyasi, ekonomik ve askerî olarak eski pozisyonuna dön.. Dönmezsen seni ben döndürürüm, diyor özetle..

New-York’taki dava ile Türkiye’yi zorluyor..

TÜRKİYE SOĞUKKANLI

Geçmişte hep böyle oldu çünkü.. Türkiye her 10 senede bir ciddi darbeler yedi.. Ekonomik krizler arasında bir oraya bir buraya savruldu..

Güçlü ülkeler hep böyle yaparlar.. Pozisyonlar üzerinden diğer ülkeleri yönetmeye ve yönlendirmeye çalışırlar..

Yine tam da bu yapılmak isteniyor..

Derin sularda yüzmenin bir bedeli tabii ki olacak.. Ama Türkiye soğukkanlı..

Gelişmeleri izliyor.. Adımlarını atıyor.. Geri vites yok.. Suriye’de, Irak’ta da yok..

ABD, ekonomik olarak Türkiye’nin üzerine gelmeye devam edecek..

Özellikle de 2019 seçimleri öncesinde..

Ekonomi üzerinden Türk siyaseti dizayn edilmeye çalışılacak..

Genel fotoğrafa bakıldığında Rıza Zarrab çok altlarda..

15 Temmuz’da bu ülkeyi çökertebildiler mi?

15 Temmuz FETÖ’nün altın vuruşuydu.. Ama yapamadılar..

Türkiye tekrar ayağa kalktı.. Ve yoluna devam ediyor..

Pazarlıklar tabii ki sürecek..

Ankara-Washington hattı bugünlerde sürekli açık..."(BC -