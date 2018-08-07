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07 Ağustos 2018 09:39

Batuhan Yüksel Gençler Türkiye Şampiyonu oldu

Ordu’da düzenlenen Türkiye Gençler Halter Şampiyonasına katılan Pursaklar Belediyesi Sporcusu Batuhan Yüksel 77 kiloda birinci olup altın madalya kazandı.

Batuhan Yüksel Gençler Türkiye Şampiyonu oldu

07 Ağustos 2018 09:39


Ordu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonunda düzenlenen Türkiye Şampiyonasına Batuhan Yüksel damga vurdu. Pursaklar Belediyesini temsilen müsabakaya katılan Yüksel, koparmada 132 kilo, silkmede 155 kilo toplamda elde ettiği 287 kilo ile birinci olup Pursaklar’a altın madalya ile döndü. 37 ilden 323 sporcunun katıldığı müsabaka sonunda Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Antrenör Murat Akyüz’ü arayarak hem Batuhan Yüksel’i hem de Akyüz’ü tebrik edip bundan sonraki müsabakalar için başarılar diledi.




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