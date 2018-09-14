Bayram kazalarında son 10 yılın en yüksek bilançosu

Bu sayılar, maalesef son 10 yılın hem Ramazan hem de Kurban bayramlarındaki en yüksek bilançosu. Bayram dışında ise yıl içerisinde en çok kaza temmuz ayında yaşanıyor” dedi.

Okulların açılması ve yaz tatilinin sona ermesiyle dönüş yolculuklarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Yaz tatili bitiyor ve okullar açılıyor. Şehir içi trafik servis araçlarının da trafiğe girmesi ile eski yoğun haline dönecek. Bu yüzden tatil dönüşü yolda ve şehir içi trafikteki yoğunluğa dikkat edilmeli” dedi.

Trafik kazalarının en çok bayramda ve tatil dönüşlerinde yaşandığına dikkati çeken Apaydın, “9 günlük Kurban Bayramı kaza bilançosu 192 kazada 147 ölü ve 702 yaralı olarak kayıtlara geçti. Bu sayılar, maalesef son 10 yılın hem Ramazan hem de Kurban bayramlarındaki en yüksek bilançosu. Bayram dışında ise yıl içerisinde en çok kaza temmuz ayında yaşanıyor. Bu yıl Temmuz ayında meydana gelen 42 bin 132 kazada 364 vatandaşımız hayatını kaybederken, 34 bin 859 vatandaşımız yaralandı. Son 5 yılın temmuz aylarında yaşanan kazaları kıyasladığımızda kaza sayısında artış, ölü sayısında ise çok büyük bir değişim yaşanmadığını görüyoruz. Öyle ki temmuz aylarında yaşanan kazalar son 5 yılda yüzde 174 artarken, ölü sayısı ise 17 azaldı. Şimdi ise okulların açılmasıyla binlerce servis aracının da trafiğe gireceğini hesaba katarsak şehir içi trafik yoğunluğu artacak. Geçtiğimiz yıl Eylül ayındaki kaza sayısı bir önceki yıla göre tam iki katına çıkarak 36 bin 497 olmuştu. Dileriz bu yıl Eylül ayında bu kadar yüksek kaza sayıları ile karşılaşmayız” ifadelerini kullandı.

“Direksiyon başında telefon kullanımı artık sona ermeli”

Tüm uyarılara ve cezalara rağmen hala direksiyon başında telefon kullanan sürücülerin olduğuna dikkat çeken Apaydın, “Trafik kazalarına neden olan en önemli konulardan birisi bir anlık dikkatsizlik. Direksiyon başında telefon kullanmak ise bunu tetikleyen en büyük unsur. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun her vatandaşın emniyet kemeri takmasını sağlayıp direksiyon başında telefon kullanımını bitirme hedefini destekliyoruz. Vatandaşlarımızın artık bu konuda bilinç sahibi olması lazım. Trafik kurallarına, tabelalara uyulmalı ve aşırı hızdan muhakkak kaçınılmalı. Kendimizi ve sevdiklerimizi düşünerek artık cep telefonu kullanımını direksiyondayken bırakmalıyız” şeklinde konuştu.