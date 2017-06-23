Günlük ortalama bin 300 civarında şehirlerarası ulaşımı sağlayan otobüsün kullandığı AŞTİ’de, bu sayı bayram tatillerinin süresine göre bin 600 ila 2 bine kadar çıkıyor.

Türkiye’nin dört bir tarafına seferlerin olması nedeniyle 24 saat yaşayan ve adeta orta büyüklükte bir kent izlenimi veren AŞTİ’de güvenlik önlemleri de en üst seviyede uygulanıyor. AŞTİ’de güvenlik personeli; yolcular ve araçlarda silah, bomba kontrollerinin yanı sıra aranan suçluların bulunması, asker kaçakları, evden kaçanlar ve kaçak yabancıların yakalanmasında etkin rol oynuyor, şüpheli kişilerin emniyet güçlerine teslim edilmesini sağlıyor.

Arife günleri AŞTİ’ye yolcu giriş çıkışının 2,5 kat arttığını belirten BUGSAŞ Genel Müdürü Seçkin Odabaşı, “Ankara’nın içerisinde yaşayan bir başka şehir olan AŞTİ, 150 bin metrekare alan içersinde Türkiye’nin en modern otogarlarından birisi. AŞTİ, içerisinde 28 giriş-çıkış kapısı bulunuyor. Seyahat edecek yolcularımızın geçtiği giriş kapılarında X-ray cihazlar ve detektörlerle arama yapıyoruz” dedi.

“12+12 vardiya sistemiyle çalışacaklar”

Ankaray ile AŞTİ’nin bağlantısı olan tüp geçidin yoğun bir şekilde kullanıldığını da söyleyen Odabaşı, “200 güvenlik elemanımız var. Bayram öncesi ve bayram sonrası tedbir alarak, AŞTİ’de 12+12 vardiya sistemiyle çalışacağız. Bayram sürecinde ciddi bir anlamda personel takviyesinde bulunduk ve denetlemeleri güçlendirdik. Güvenlik personelimiz el detektörleri ile hızlı müdahaleyi sağlamak için ‘cıncır’ dediğimiz modern bisikletlerle görev yapıyor. Giriş-çıkış kapılarında yine X-ray cihazları ile kontroller yapılıyor. K-9 köpeklerimizin sayısını 3’ten, 5’e çıkardık” diye konuştu.

Odabaşı, ayrıca 210 adet kameranın bulunduğu AŞTİ’de, yüz tanıma ve takip sistemi ile şüphelenilen kişilerin takibinin sağlandığını söyledi.

‘Korsan firmalara dikkat’

Yolcuların güvenlik açısından bagaj fişlerini almalarının çok önemli bir husus olduğunu bildiren Odabaşı, şunları söyledi:

“Yolcuların valizlerini verirken, bagaj fişlerini almaları çok önemli. Otobüs firmalarını bu konuda da sürekli uyarıyoruz. İşletmeler bagaj fişini vermiyorsa bu suçtur. Şüpheli bir bagajda fiş yoksa, bu durumdan firma sorumludur. Fişini vermek zorundadır.”

Firmaların bayram nedeniyle yoğunluğu karşılayacak seferler koyduğunu hatırlatan Odabaşı, yolcuların korsan taşımacılık yapanlardan ve firma dışı bilet satışı yapan yerlerden bilet almaması gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.