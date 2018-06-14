Bayram tatili başladı, trafik kontrolleri arttı

3 günlük bayram tatili nedeniyle şehir dışına giden Ankaralılar, yollarda yoğunluk oluşturdu. Oluşan trafik yoğunluğunu kontrol almak için güvenlik güçleri yol kontrollerini artırdı. Ankara-Konya, Ankara-İstanbul, Ankara-Samsun ve Ankara-Eskişehir yollarında yaşanan yoğun trafik nedeniyle oluşturulan yol kontrollerinde sürücüler olası kazaları karşı uyarılıyor, araçlar kontrol ediliyor.

Ramazan Bayramı tatili, bir gün öncesi ve bir gün sonrasını kapsayacak şekilde İçişleri Bakanlığı tarafından trafik tedbirleri planlandığını belirten ve önceliklerinin trafiğin düzenli akışını sağlamak, görünür olmak, sürücülerle doğrudan iletişim kurarak trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyen Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç, “32 tane polis başmüfettişimiz trafiğin ve kazaların yoğun olduğu yerlerde denetim görevini ifa etmekteler. Otobüs terminallerinde polis arkadaşlarımız otobüslere binerek sivil denetim görevi ifa ediyorlar. Terminallerdeki izinsiz taşımacılığı önlemek adına terminal çevrelerinde tedbirler artırıldı. Trafiğin yoğunlaştığı kesimlerde helikopter ve dronelarla trafiğin izlenmesi, denetlenmesi, olası yoğunluklara ve trafik kazalarına karşı anında müdahale için çalışmalar sürdürülüyor” dedi.

Uzak mesafeden gelen sürücülerin ikaz edildiklerini de kaydeden Saraç, “Kazalarda etken olan ne yazık ki dikkatsiz ve yorgun bir şekilde trafikte seyretmek. Biz sürücülerle doğrudan iletişim kurarak mola vermelerini hatırlatıyoruz. Denetimlerde sürücülere özellikle vurguladığımız emniyet kemeri. Araç içerisindeki sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takması yüzde 70 oranında zarar görmemelerini sağlıyor. Diğer bir husus ise sürücülerimizin trafiğe saygılı olmaları. Bizim özellikle vurguladığımız sınırlı süreli tatillerde vatandaşlarımızın gitmek istedikleri yere en kısa sürede gitmeleri. Fakat bu en kısa süre hız yaparak olmaz. Bu seyahatin planlaması ile olur” diye konuştu.

81 ilde trafik denetimlerinin yapıldığını kaydeden Trafik Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç, “Bir günde 12 bini aşkın personelimiz bayramda görev almış durumda” açıklamasında bulundu.

Sürücülere cep telefonu uyarısında da bulunan Saraç, “Ya cep telefonunu kullanın ya araç kullanın. İkisi aynı anda olmuyor. Araç kullanırken cep telefonu kullanmak trafik kazalarına davetiye çıkartıyor” dedi.