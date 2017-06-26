Bayram tatilinde Kızılcahamam’a ziyaretçi akını

Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Türkiye’nin doğa ve termal cenneti Kızılcahamam’a akın etti. Bayram tatili için gelen misafirler, bölgenin termal özelliğini ispatlamış kaplıcalarından faydalanarak Soğuksu Milli Parkı’nda doğa ile iç içe piknik yapmanın farkını yaşadı.

Haftanın yorgunluğunu atmak ve bayram tatilini değerlendirmek için Kızılcahamam’a gelen misafirler önce Soğuksu Milli Parkı’nda stres atıp bol oksijen aldıktan sonra termal kaplıcalara girerek sağlıklı bir tatil gerçekleştirdi.