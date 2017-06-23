Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 12:19

Bayramda mezarlıklar yeşillenecek

Gölbaşı Belediyesi ile Orman Genel Müdürlüğü işbirliğinde arefe günü mahalle mezarlıklarına dikilmek üzere ücretsiz sarıçam fidanı dağıtılıyor.

Bayramda mezarlıklar yeşillenecek

23 Haziran 2017 12:19


Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ücretsiz 8 bin sarıçam fidanını ilçedeki mahalle muhtarlarına teslim ediyor. Arefe günü mezarlıklara ziyarete gidecek olan vatandaşlar, fidanlarını mahalle muhtarlarından temin edebilecek.


Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, mezarlıkların yeşillendirilmesi ve korunması için kendilerine düşen görevi yerine getireceklerini belirterek, “Ekiplerimiz bayram öncesi 8 bin sarıçam fidanının dağıtımını yapıyor. Peygamber Efendimizin ‘Kıyamet kopuyor olsa ve birinizin elinde bir fide bulunsa, kıyamet kopmadan onu dikebilirse bunu hemen yapsın’ sözünden yola çıkarak, vatandaşlarımıza ücretsiz fidan dağıtımı yapıyoruz. Ekiplerimiz mezarlıklarımız da bayram öncesi çalışmalarını gerçekleştirdiler. Amacımız vatandaşlarımıza sunduğumuz fidanlarla da mezarlıklarımızın yeşil bir görünüme kavuşmasını sağlamaktır. Ayrıca sarıçam fidanı desteğini veren Orman Genel Müdürlüğümüze teşekkür ederim” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:57
  • Güneş :05:14
  • Öğle :13:02
  • İkindi :17:01
  • Akşam :20:29
  • Yatsı :22:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!