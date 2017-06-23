Bayramda mezarlıklar yeşillenecek

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ücretsiz 8 bin sarıçam fidanını ilçedeki mahalle muhtarlarına teslim ediyor. Arefe günü mezarlıklara ziyarete gidecek olan vatandaşlar, fidanlarını mahalle muhtarlarından temin edebilecek.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, mezarlıkların yeşillendirilmesi ve korunması için kendilerine düşen görevi yerine getireceklerini belirterek, “Ekiplerimiz bayram öncesi 8 bin sarıçam fidanının dağıtımını yapıyor. Peygamber Efendimizin ‘Kıyamet kopuyor olsa ve birinizin elinde bir fide bulunsa, kıyamet kopmadan onu dikebilirse bunu hemen yapsın’ sözünden yola çıkarak, vatandaşlarımıza ücretsiz fidan dağıtımı yapıyoruz. Ekiplerimiz mezarlıklarımız da bayram öncesi çalışmalarını gerçekleştirdiler. Amacımız vatandaşlarımıza sunduğumuz fidanlarla da mezarlıklarımızın yeşil bir görünüme kavuşmasını sağlamaktır. Ayrıca sarıçam fidanı desteğini veren Orman Genel Müdürlüğümüze teşekkür ederim” dedi.