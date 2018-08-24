Bayramda piknikçileri gözdesi Yakacık oldu

Bayram tatili boyunca dolup taşan mesire alanında, binlerce Başkentli temiz havanın keyfini çıkardı.

Her ayrıntının düşünüldüğü 146 bin metrekare alana sahip, 5 bin 500 kişi kapasiteli mesire alanında, mangallarını yakan vatandaşların çocukları da alanda bulunan sosyal faaliyetlerle doyasıya eğlendi. 470 adet kamelyalı ve kamelyasız oturma alanının bulunduğu Yakacık’ta, her yaş grubuna hitap eden alanlar günü daha da keyifli kıldı. Mesire alanı içerisinde 3 plaj voleybolu sahası, basketbol ve iki çim futbol sahası gençlere, 4 adet çocuk oyun alanı ise minik konuklara eğlence imkanı sundu. Ayrıca Yakacık Mesire Alanı bin 500 ağacı, 5 bin adet çalı bitkisi ve 4 bin fidanı ile de Ankaralılara huzurun kapısını araladı.

Ankara’nın göbeğinde orman havası

Vatandaşları Ankara’nın yeşil cenneti olan Yakacık’a davet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yakacık, hafta sonları olduğu gibi bayramlarda da vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Mesire alanımız sadece Yenimahalle’nin değil Ankara’nın yeşil cenneti. Piknikçilere ve mangalcılara Ankara’nın göbeğinde orman havası yaşatıyor. Yakacık, özellikle doğayla baş başa kalmak isteyen vatandaşlarımızın ilk tercihi oluyor. Yenimahalle Belediyesi olarak böyle bir alanı Ankara’ya kazandırdığımız için çok mutluyum” dedi.