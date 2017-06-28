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28 Haziran 2017 12:03

Bayramda Yakacık doldu taştı

Yenimahalle Belediyesinin hizmete sunduğu tam bir oksijen deposu olan Yakacık Mesire Alanı, Ramazan Bayramı’nda doldu taştı.

Bayramda Yakacık doldu taştı

28 Haziran 2017 12:03


Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, serinlemek ve temiz havanın tadını çıkarmak için Yakacık’a akın etti. 146 bin metrekare alana sahip, 5 bin 500 kişi kapasiteli mesire alanında mangal da yakan vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. İkinci ve üçüncü bölge olarak ayrılan Yakacık’ta, 470 adet kamelyalı ve kamelyasız oturma alanı ve 17 çeşme bulunuyor. Aynı zamanda 5 plaj voleybolu sahası, basketbol ve iki çim futbol sahası, 4 adet çocuk oyun alanı ile konuklarına geniş bir eğlence imkanı da sunan mesire alanı, bin 500 ağacı, 5 bin adet çalı bitkisi ve 4 bin fidanı ile de Ankaralılara adeta bir orman havası yaşatıyor.


Yakacık’ın hafta sonları olduğu gibi bayramda da vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yakacık sadece Yenimahalle’nin değil Ankara’nın yeşil cenneti. Piknikçiler tarafından oldukça yoğun ilgi görüyor. Özellikle doğayla baş başa kalmak isteyen vatandaşlarımızın ilk tercihi oluyor. Yenimahalle Belediyesi olarak böyle bir alanı Ankara’ya kazandırdığımız için çok mutluyum” dedi.




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