Bazlambaçlılar’dan Mamak Belediye Başkanı Akgül’e tanışma ziyareti

Sivil Toplum Kuruluşları, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü yalnız bırakmıyor.

Yeni yönetim kurulunu belirleyen Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Bazlambaçlılar Köyü Derneği, Akgül’e tanışma ziyaretinde bulundu. Tanışma ziyaretinde dernek başkanlığına yeni seçilen Kemal Katıkçı ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Dernek çalışmaları hakkında Akgül’e bilgi veren Katıkçı, “Başkanım gurbette bulunan ve sıla hasreti çeken hemşehrilerimizi bir çatı altında buluşturmayı hedefliyoruz. Sizin sivil toplum kuruluşlarına verdiğiniz desteği bilmeyen yoktur. Desteğinizi yanımızda hissetmek bizlere ayrıca büyük bir güç veriyor. Önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz programlarda sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız” diye konuştu.

Yozgatlı dernek ve federasyonların iyi çalıştığını dile getiren Akgül ise “Güçlü toplum için güçlü STK’lar olması lazım. Temel amacı insana ve millete hizmet olan her türlü STK’yı destekliyoruz. Mamak bu konuda örnek bir noktada bulunuyor. Yeni yönetiminize ve sizlere yapacağınız çalışmalarda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.