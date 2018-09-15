Bedelli askerlikte ilk celp döneminden faydalananlar kışlalarına teslim oldu

Bedelli askerlik hizmetinden faydalanacak olan askerlere ilişkin hazırlanan celp takvim süreci işlemeye başladı. Bedelli askerlik için müracaat işlemlerini tamamlayan askerler, 21 günlük eğitimlerini tamamlamak üzere kışlalarına teslim oluyor. Bu kapsamda 3 celp döneminin ilkinde vatani görevini Ankara'da yapacak olan askerler, Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Eğitim ve Tümen Komutanlığına teslim oldu. Etimesgut'taki kışlada ilk celpte yaklaşık 2 bin 550 kişi vatani görevini yapacak. Bedelli askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlüler, “tek er muharebe eğitimi”, “yanaşık düzen eğitimi”, “mekanik nişancılık ve atış eğitimi”, “temel beden eğitimi” ve “askeri kültür” olmak üzere 5 ana başlıkta eğitim görecek.

Kışlaya gelen askerler, aileleriyle vedalaşmalarının ardından giriş için kayıtlarını yaptılar. “Vatan hizmetine hoş geldiniz” yazılı kapıdan giriş yapan askerler, vatani görevlerine başladı. Bedelli askerlik için Rize'den gelen Doğan Yazıcı, “Bedelli ilk çıktığı gün başvuru yaptım. Evde 2 çocuğum var, onları bırakıp geldim. Rize'de ahşap evler yapıyorum. 21 gün bence gerçek askerlik için yeterli değil ama çalıştığımız için 21 gün ideal” dedi.

Murat Anuç, “İstanbul'dan geldim. Bedelli çoğumuz için iyi oldu. Uzun zamandır da bedelliyi bekliyordum. Yaklaşık 5 yıldır kendi işimi yapıyorum. İşimi 1 sene bırakıp gelmem işlerimin aksaması demektir. 21 gün boyunca işimi bir arkadaşa bıraktım. Kısa zamanda yapıp döneceğim” ifadelerini kullandı.

Berkay Kuru, “Çalışıyordum, mesleğim gereği de şantiyelere gitmem gerekiyor. Devlet tarafından böyle bir imkan sağlanınca kullanalım dedik. Şansıma ilk celp çıktı. Çok güzel bir kanunda yapıldı, işten çıkmak zorunda kalmadım” şeklinde konuştu.

Oğlunu askere bırakan Bülent Kuru ise, “Heyecanlıyım. Kısa da olsa sonuçta asker oluyor. İnşallah hem vatana hem de ailesine hayırlı biri olur. Profesyonel askerliğe geçiş yapan bir ülkedeyiz. Bunu herkesin eşit bir şekilde faydalanacağı bir duruma getirmeliler bence” diye konuştu.