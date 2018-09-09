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BEGİKAD’tan Fikret Orman’a destek


BEGİKAD, siyah-beyazlıların gerçekleştireceği olağanüstü kongrede mevcut başkan Fikret Orman’ı destekleme kararı aldı. BEGİKAD tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneği olarak, Beşiktaş’ımızın 16 Eylül’de gerçekleştirilecek olağanüstü kongresinde mevcut başkanımız Fikret Orman ve titizlikle oluşturacağı yönetimini her zaman olduğu gibi desteklemeye karar verdiğimizi açıklıyoruz. Değerli başkanımız Fikret Orman’ın, mevcut yönetimimizle 6 yıllık başkanlığı döneminde Beşiktaş Kulübü’müze çok önemli kazanımlar sağladığına şahit olarak, başkanımızın Beşiktaş’ımızın menfaatleri doğrultusunda, yeni dönemde en doğru kişilerden oluşturacağına inandığımız yeni yönetimimizi de yürekten destekliyoruz. Beşiktaş Kulübümüzün önümüzdeki yıllarda da gelişmesini sürdürmesi, tekrar Vodafone Park gibi önemli projeleri hayata geçirmesi, şampiyonluklarımızın devamının gelmesi, kulübümüzün saygınlığını pekiştirmesi ve marka değerimizin artışına devam etmesi için Fikret Orman’ın kulüp başkanlığını sürdürmesinin gerekliliğine inanıyor, tüm Beşiktaşlıları başkanımızın arkasında kenetlenmeye çağırıyoruz.”

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