Behçet Aysan Şiir Ödülü ÇSM’de verildi

Behçet Aysan ile yine aynı olayda yaşamını yitiren aydınlar anısına düzenlediği Behçet Aysan Şiir Ödülü, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Türkiye Tabipleri Birliğinin Madımak olaylarında katledilen Dr. Behçet Aysan ve aynı olayda yaşamanı yitiren aydınlar anısına bu yıl 22’incisini düzenlediği Behçet Aysan Şiir Ödülü töreni, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yoğun bir katılımla yapıldı. Geleneksel hale gelen ve 92 katılımcının şiirleriyle renk kattığı törene Sezai Sarıoğlu’nun Kurutma Kağıdı adlı eseri değer görüldü. Behçet Aysan’ın kızı Eren Aysan’ın sunuculuk yaptığı geceye HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Eşber Yağmurdereli, Menderes Samancılar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Müzikle şiirin iç içe geçtiği etkinlikte bir konuşma yapan Eşber Yağmurdereli, “Eskiden bir altın çağ vardı, herkes birbirine güveniyordu, birbirini seviyordu. Ama şimdi bu altın çağ kayboldu. Şimdi bizler Cervantes’in Don Kişot romanındaki şövalye gibi ezilenlerin haklarını savunmak için, kaybedilen adaleti yeniden sağlamak için nerede bir haksızlık görürsek ona karşı savaşmak isteğimiz artacak. Bu mücadele aşk için yürütülen bir mücadeledir, dolayısıyla biz bu aşkın peşinde bugün burada yarın başka bir yerde bu aşkı yaşamaya devam ediyoruz. Ülkenin sokaklarında, caddelerinde milyonlarca insan eşitlik için adalet için yürüdü. Bu aşkın temsilcileri olarak Behçet’i, Metin’i ve birçoklarını hatırlıyoruz. Ve bu insanlar bugün hala bilincimizde, hayatımızda yaşamaya devam ediyor” dedi.

Kurutma Kağıdı adlı eseriyle Behçet Aysan Şiir Ödülü’nü kazanan şair Sezai Sarıoğlu, ödülünü Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi İkinci Başkanı Sinan Adıyaman’dan alırken kendisini bugünlere getiren başta okurları olmak üzere arkadaşlarına ve ailesine teşekkür etti.

Behçet Aysan ve Metin Altıok’un dizelerinin yer aldığı dinletide Behçet Aysan’ı Tuncay Yığcı, Metin Altıok’u da Altan Erkekli seslendirirken, Tilbe Saran anlatıcı olarak dinletiye renk kattı. Piyanoda İbrahim Yazıcı’ya viyolonselde Bekir Dinçer eşlik ederken, solistler Selva Erdener ve Güvenç Dağüstün usta şairlerin dizelerini seslendirdi.