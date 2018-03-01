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01 Mart 2018 10:48

Bekir Yıldız, 28 Şubat sürecini anlattı

28 Şubat döneminde Sincan Belediye Başkanı olan Bekir Yıldız yaşadıklarını anlattı.

Bekir Yıldız, 28 Şubat sürecini anlattı

01 Mart 2018 10:48

O dönemde Sincan Belediyesinin organize ettiği Kudüs Gecesi’nin bahane edilerek tankların yürütüldüğünü belirten Yıldız "Görevden alınarak, tutuklandım" dedi.


Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde 28 Şubat post modern darbesi kapsamında, Ankara İmam Hatip Okulları Platformu ve Mamak Belediyesi tarafından söyleşi programı düzenlendi. Programa 28 Şubat sürecinde tutuklanan dönemin Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız konuşmacı olarak katıldı. O dönemde yaşadıklarını anlatan Yıldız, "28 Şubat bitmez. Çünkü 28 Şubat, Habil ve Kabil ile başlayan bir süreçtir. Hak ve Batıl hep var olmuştur. Her dönem zamanın işleyişine göre yeni isimler tezahür eder. 28 Şubat, kıyamete kadar bitmez" dedi. Yıldız, o dönem yaşananları, yazılı ve görsel basının nasıl algı operasyonu gerçekleştirdiğini de barkovizyonda anlattı.



"Millet iradesine pranga vuruldu"


28 Şubat’ın tarihten ders çıkarma günü olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ise "Türkiye tarihine ’post modern darbe’ olarak geçen ve derin izler bırakan o gün, milletin iradesine pranga vurulmuştur. Şükürler olsun ki o günler artık geride kaldı. Ancak o günler geride kaldı diyerek sadece o günleri hatırlayıp ah demek yetmez. Çok çalışmalıyız. Kimseyi kılığına kıyafetine bakarak, siyasi görüşüne bakarak ayrıştırmamalıyız. Bir olmalıyız, diri olmalıyız, çok çalışmalıyız" dedi.



"15 Temmuz’da Türkiye’yi karanlığa itmeye çalıştılar"


Türkiye’nin son 15 yılda yapılan yatırımlarla anıldığının da ifade eden Akgül, "Ülkemizin bu yükselişi bazılarının hoşuna gitmedi. Bunun en yakın örneği olan 15 Temmuz gibi hain bir geceyi yaşadık. Yine özgürlüklere pranga vurulmak istendi. Büyüyen, gelişen, parmakla gösterilen Türkiye’yi karanlığa itmeye çalıştılar, diz çöktürmek istediler. Fakat o günler artık geride kaldı. Millet iradesine sahip çıktı" diye konuştu.


Programa Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Ankara İmam Hatip Okulları Platformu Başkanı Eyüp Aksoy ve çok sayıda öğrenci katıldı.




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