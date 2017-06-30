"Bel fıtığından 45 dakikada kurtulmak mümkün"

Dr. Oğuz Karaeminoğulları, bel fıtığından cerrahi kesi olmadan sadece 45 dakikada kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Bilinenin aksine, bel fıtığı tedavisinde hastaların sadece yüzde 5’inin ameliyat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Oğuz Karaeminoğulları, hastanın muayene ve görüntüleme sonuçlarına göre ilk adımın istirahat ve ilaç tedavisi olduğunu belirtti. Dr. Karaeminoğulları, "Ancak ağrının devam ettiği hasta grubunda girişimsel yöntemlerin (epidural enjeksiyon, radyofrekans teknikleri, disk içi girişimler gibi) denenmesi gerekmektedir. Tüm bu yöntemlerden eğer başarı elde edilemiyorsa, bacaklardaki uyuşukluk ve güçsüzlük belirginleşiyorsa, o zaman ameliyat zorunlu hale gelir" dedi.

Dr. Karaeminoğulları, günümüzde riski en aza indiren ’tam kapalı bel fıtığı ameliyatının’ girişimsel yöntemlerle sonuç alınamayan hastaların ameliyat konusundaki çekincelerinin azalmasına da olanak sağladığını kaydetti.

"Zorunluysa ameliyat kesinlikle ertelenmemeli"

Ameliyatı zorunlu olan hastanın ameliyatı ertelemesinin ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini ileri süren Mio Klinik kurucularından Dr. İsmail Gökyar, "’Ameliyat olursam sakat kalırım, uzun süre ayağa kalkamam, korse takmak zorunda kalırım veya fıtığım tekrarlar, tekrar ameliyat olurum’ gibi inanışlar ne yazık ki halk arasında oldukça yaygın. Birinci ve ikinci aşama tedavilerden fayda görmeyen, ağrı nedeniyle hayat kalitesi bozulan ve bacaklarda kuvvet kaybı artan hastaların ameliyat olmaması durumunda idrar, gayta tutamama ve yürüyememe gibi daha ciddi sağlık sorunları ile karşılaşabilirler" ifadelerini kaydetti.

Doç .Dr. Karaeminoğulları, klasik cerrahide ve mikroskopik cerrahide fıtığa ulaşmak için kas, kemik ve bağ dokularına bir miktar hasar verildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Mikroskopik cerrahi ile açık cerrahiye oranla oldukça iyi sonuçlar alınsa da, operasyon sonrasında uzun iyileşme dönemi, omuriliğe yapışıklıklar, fıtığın tekrarlaması ve ileride gelişebilecek bel kayması ve enfeksiyon gibi bazı komplikasyonlarla karşılaşılabilir. Çoğu zaman mikroskopik cerrahi, ’kapalı ameliyat’ olarak tanımlanıyor ancak mikroskopik cerrahi de, açık cerrahi ile aynı yaklaşımla uygulanıyor. Tam kapalı bel fıtığı ameliyatında ise çevre dokular korunduğu için bu riskler ortadan kalkıyor."

"Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı yaklaşık 45 dakika sürüyor"

Tam kapalı bel fıtığı ameliyatında, açık cerrahi ve mikrodiskektomi operasyonlarında sıklıkla karşılaşılan omuriliğe yapışıklıklar, bel kayması ve enfeksiyon gibi komplikasyonların görülmediği belirten Dr. Karaeminoğulları, "Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı sadece 45 dakika sürüyor" dedi.

Hastaların ameliyat sonrası ağrısız olarak odalarına çıktıklarını sözlerine ekleyen Dr. Karaeminoğulları, hastaların genellikle aynı gün taburcu edildiğini ve birkaç gün içinde de günlük hayatlarına geri döndüklerini sözlerine ekledi.

"Bel fıtığı tedavisindeki en ciddi gelişme, tam kapalı bel fıtığı ameliyatıdır"

Mio Klinik kurucularından Dr. İsmail Gökyar, cerrahın ameliyat alanını endoskop denilen cihaz sayesinde kamera aracılığıyla büyütülmüş olarak görmesine olanak sağlayan tam kapalı bel fıtığı ameliyatının yaklaşık yarım santimlik bir kesi ile yapılabildiğini belirterek, "Öncelikle radyolojik görüntüleme altında bir iğne ile diske ulaşılıyor. Kamera omurgada var olan anatomik boşluklarda ilerletilerek fıtıklı bölgeye hiçbir sağlıklı dokuya hasar vermeden ulaşılıyor. Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı, kilolu ve ek sağlık sorunları olan hastalarda da uygulanıyor" ifadelerini kaydetti.