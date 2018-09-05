Belarus ile ticarette “milli para” vurgusu

ATO Congresium VİP Salonu’nda gerçekleştirilen forumun açılışında konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Belarus’un ithalatında Türkiye’nin 6’ncı sırada olduğunu kaydetti. Belaruslu iş adamlarıyla ATO üyelerini bir araya getirmek istediklerini vurgulayan Baran, “Ekonomik ilişkilerimizi daha ileri bir düzeye taşımak en büyük arzumuz. Karşılıklı çabalarla bu hedefimize ulaşabileceğimize inanıyorum. Ayrıca ticaretimiz üzerindeki kur baskısını da azaltmalıyız. Karşılıklı ticaretimizi kendi milli paramızla yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

Belarus ile Türkiye arasındaki ilişkilerin pürüzsüz bir şekilde ilerlediğini belirten Baran, “ATO yönetimi olarak ülkelerimiz arasındaki iyi ilişkilerin ticaretimize de yansımasını istiyoruz. Ekonomik ilişkilerimizi daha ileri bir düzeye taşımak en büyük arzumuz. Karşılıklı çabalarla bu hedefimize ulaşabileceğimize inanıyorum” dedi.

Baran, Belarus’un yabancı yatırımlara açık ve faydalı iş olanakları sağlayan bir ülke olduğunu, Dünya Bankası tarafından yayınlanan “Doing Business 2017” raporuna göre iş yapma kolaylığı açısından 190 ülke arasında 37’nci sırada yer aldığını bildirdi. İthal ikamesi politikası uygulayan Belarus’un ihracattan ziyade yatırımlar için avantajlı olduğunu kaydeden Baran, Türk yatırımcıların Belarus’ta otel inşaatı ve komünikasyon sektörlerinde yatırımları bulunduğunu söyledi. Ankara’nın Polatlı ilçesinde tarım makineleri üretiminin ileri düzeyde olduğuna dikkat çeken Baran, tarım makineleri, et ve süt ürünleri, tekstil, mobilya, medikal ve sağlık sektörlerinde iş birliği yapılabileceğini belirtti.

Türkiye’nin de 150 milyar dolar olan ihracatını Cumhuriyet’in 100. yılında 500 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini hatırlatan Baran, “Ankara Ticaret Odası olarak biz de bu hedefin yakalanmasına katkıda bulunmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” diye konuştu.

“TL ve rubleye geçmek istiyoruz”

Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh ise, Türkiye ile Belarus’un aktif bir ekonomik ilişkiye sahip olduğunu belirterek, “Türkiye ve Belarus bundan sonra iki ülke arasında yapılacak ticarette kendi para birimlerine geçmek istiyor. Bu değişim, ticari ilişkilere olumlu olarak yansıyacaktır. Biz, Türk lirası ve Belarus rublesine geçmek istiyoruz” dedi.

Savinykh, Belaruslu yetkililerden aktarılan istatistiklere göre 2018’in ilk çeyreğinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin 530 milyon dolara ulaştığını, yıl sonunda bu rakamın 1 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini ifade etti. İki ülke arasında gelişmiş bir ticari model oluşturmak için gümrük sorunları, nakliye giderleri ve vergi problemlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Savinykh, daha hızlı ve ucuz taşımacılık sisteminin iki ülkenin temel ihtiyacı olduğunu kaydetti. Büyükelçi Savinykh, Türk ve Belarus hükümetinden yetkililerin Ocak ayında ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla tekrar bir araya geleceğini, görüşmenin ana konusunun ticaret hacminin en üst seviyeye çıkarılması olacağını, bunun için gerekli önerilerin sunulacağını vurguladı. İki ülke arasında yeni model bir ekonomik ilişki üzerinde çalışıldığını dile getiren Savinykh, ticareti engelleyen ve yavaşlatan tüm unsurların kaldırılmasının planlandığını sözlerine ekledi.

Yatırım fırsatları anlatıldı

Forumda Belarus Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaretten Sorumlu Müsteşarı Ruslan Kizelevich, Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye Temsilcisi Sefa Gömdeniz, Mogilev Serbest Ticaret Bölgesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Kirill Khait, Great Stone Endüstri Parkı Ihar Leschionok, Belarus’taki yatırım imkânlarına ilişkin sunumlar gerçekleştirdiler. Belarus heyeti, sunumların ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Foruma ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyesi Halil İlik, ATO Meclis üyeleri Abdülbekir Yılmaz, Ali Rıza Koç, Adnan Yüce, Çetin Çataloğlu, Efe Soykan, Emre Yörük, Muhammet Sarıtaş, Raşit Mandıroğlu ve Özcan Öztürk ile çok sayıda şirket temsilcisi katıldı.