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06 Eylül 2018 10:19

Belediye Başkanı Ak’tan personele doğum günü sürprizi

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın öncülüğünde “Gönül Belediyeciliği” doğrultusunda Ağustos ayında ilki düzenlenen doğum günü kutlama programının ikincisi Eylül ayında doğan Keçiören Belediyesi personelleri için yapıldı.

Belediye Başkanı Ak’tan personele doğum günü sürprizi

06 Eylül 2018 10:19


Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Gönül Belediyeciliği” seferberliği kapsamında öğlen yemeğinde belediye personelleriyle bir araya geldi. Ak, belediye personellerinin dayanışmasını ve birlikte çalışmasını kuvvetlendirmeyi amaçlayan öğlen yemeğinde Eylül ayında doğan personellerin doğum gününü kutladı. Eylül ayında doğan en yaşlı ve en genç personel, kesilecek pasta için diğer personelleri de temsilen Başkan Ak’ın yanında yer aldı. Kutlama programı, Keçiören Belediyesi hizmet binasında bulunan teras katında gerçekleştirildi.


İnsanları birbirine yaklaştıran ve kaynaştıran organizasyonların birlik ve beraberlik için önemli olduğuna vurgu yapan Ak, “İçerisinde bulunduğumuz ayda doğan personellerimizin doğum gününü kutlama geleneğini geçen ay başlatmıştık. Şimdi de Eylül’de doğan personellerimizin doğum gününü kutlayarak onlarla bir araya geldik. Çalışma ve dayanışma azmini önce kendi içimizde kuvvetlendirmek gerektiğinin bilinciyle milletimiz için hizmet eden her bir çalışanımızdan Allah razı olsun. Hayata geçirdiğimiz bu sosyal projemizle Keçiörenli vatandaşlarımızla birlikte Keçiören Belediyesi olarak büyük bir aile olduğumuzu gönülden hissediyoruz ve hissettiriyoruz. Bu vesileyle Eylül ayında doğan arkadaşlarımıza sağlıklı ve hayırlı bir ömür diliyorum” dedi.


Belediye personelleri ile sohbet eden ve hediye takdiminde bulunan Ak, personellerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.




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