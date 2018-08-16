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16 Ağustos 2018 10:31

Belediye hizmet binası hızla tamamlanıyor

Dış cephesi tamamlanan Pursaklar Belediyesi hizmet binasının iç tasarımı, birimlerin yerleri, elektrik, su ve doğalgaz tesisatı çalışmaları devam ediyor.

Belediye hizmet binası hızla tamamlanıyor

16 Ağustos 2018 10:31


Nüfusu giderek artan Pursaklar’da vatandaşın işlerini tek bir merkezde yapabilmesi için yapılan yeni hizmet binası inşaatında sona gelindi. Her geçen yıl büyüyen ve hizmet alanı genişleyen Pursaklar’da yeni hizmet binası Emek Caddesi’nde yapıldı. 7 bin 500 metrekare alan üzerine 10 kat olarak inşa edilen belediye hizmet binası hızla yükseliyor. Vatandaşların işini kolaylaştırmak ve daha iyi hizmet verebilmek için bütün birimlerin aynı binada toplanacağı, meclis, encümen ve grup toplantılarının geniş solanlarda yapılabileceği, 160 kişilik konferans salonlarının, 200 kişilik yemekhanenin yer aldığı, 50 araçlık kapalı ve 150 araçlık açık otoparkın bulunduğu yeni belediye hizmet binası, büyük bir ihtiyaca cevap verecek. Selçuklu ve modern mimari ile tasarlanan binanın en az 50 yıllık ihtiyacı karşılayabileceği öngörülüyor. İller Bankası kredisi ile yapılan hizmet binasının bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.



“Vatandaşın işi kolaylaşacak”


Yeni hizmet binası hakkında değerlendirme yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin şunları söyledi:


“Belediye hizmet binamız ön görülen sürede inşallah tamamlanacak. Dış cephe kaplamalarının çoğu tamamlandı. İçerideki ince işçilik devam ediyor. Birimlerimiz hizmet verecekleri alanlar, elektrik tesisatları, boya badana gibi çalışmalarda büyük mesafe kat edildi. Belediye hizmetlerinin tek merkezde verilmesi için hemşerilerimizin yoğun talebi vardı. Birkaç noktada hizmet binamız bulunuyor. İnşallah bunların çoğunu bir merkeze toplayarak hemşerilerimize hizmet vermeyi planlıyoruz. Nüfusumuz her geçen gün artıyor. İlçemizde 150’bine yakın yaşayan nüfus var.”



200 araçlık otoparkı bulunuyor


Pursaklar Belediyesi hizmet binasında; belediyenin tüm müdürlükleri ile encümen ve meclis toplantı-grup odaları, 160 kişilik konferans salonu, 200 kişilik yemekhane, 50 araçlık kapalı, 150 araçlık açık otopark ve büyük bir arşiv yer alıyor. Selçuklu-Türk mimari tasarım unsurları esas alınarak inşa edilen binanın 2018 sonlarına doğru tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.




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