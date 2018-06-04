Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu’nun geniş bir arşiv taramasıyla Hacı Bayram-ı Veli’ye dair önemli belge ve fotoğrafları bir araya getirdiği ’Belgelerle Hacı Bayram-ı Veli’ sergisi, 1 Haziran Cuma günü Türk Tarih Kurumu’nda gerçekleştirilen törenle açıldı. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Hacı Bayram-ı Veli’nin Türk ve İslam kültürü açısından önemine değinerek, "İslam anlayışında bir memleketin medeniyete dönüşmesi için fütuhat yapmak gerekiyor. Fütuhatın ise iki temel ayağı var. Birisi kılıçla kalelerin fethedilmesi, diğeri ise gönüllerin fethedilmesidir. Hacı Bayram, gönülleri fetheden fatihlerdendir” ifadelerini kullandı.

Anadolu’nun Türk vatanı haline gelmesinde, Hacı Bayram gibi büyük zatların büyük pay sahibi olduğunu dile getiren Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk tasavvuf hayatının tesir bakımından en büyük ismi Hacı Bayram’dır. Geçmişte Anadolu’da iki büyük buhran yaşanmıştır. Moğol ve Timur istilaları. Hacı Bayram’ın bu buhranların atlatılmasında en az zamanın sultanları kadar gayreti var. Hacı Bayram’ın, bunların karşısında yıkılmayan devler gibi kaldığını görüyoruz. Bu tesir, bu efsunlu hal, onun irşat ettiği şahsiyetlerle İstanbul’u fethinde de, Osmanlı boyunca da devam edecektir. 20. yüzyılın başında milletimizin girdiği büyük buhranda da Hacı Bayram harcını görüyoruz. Atatürk Ankara’ya geldiğinde Hacı Bayram Camisi’nde dualarla bu devletin temellerini attı. Hacı Bayram’ın varlığı bugün hala devam ediyor."

Sergide Türk Tarih Kurumu arşivinde bulunan belgelerin yanı sıra Vakıflar Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nden derlenen belge ve fotoğraflara yer veriliyor. Sergide, Ankara’nın en önemli simgesel mekanlarından Hacı Bayram-ı Veli Camisi’nin ilk kez gün yüzüne çıkan fotoğrafları da yer alıyor. Sergilenen hüccet, emirname, berat, vakıf atama, muhasebe kaydı gibi çeşitli belgeler, Hacı Bayram-ı Veli’nin hangahının idaresi, faaliyetleri ve mütevellileri hakkında önemli bilgiler sunuyor. Sergi, 9 Haziran’a kadar Türk Tarih Kurumu binasında, 10-18 Haziran tarihleri arasında ise Hacı Bayram-ı Veli Meydanı’nda ziyaret edilebilecek.

Açılış törenine Turan’ın yanı sıra Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu ve Zeki Eraslan, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden Mevlüt Çam, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.