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17 Haziran 2018 12:02

Belgesel tadında görüntüler

Ülkemizin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını sürdüren Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri arazi çalışmaları esnasında zaman zaman belgesel tadında görüntülere tanıklık ediyor.

Belgesel tadında görüntüler

17 Haziran 2018 12:02

Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde Niğde’de bu çalışmalar sırasında bir kızıl tilkinin yılan avı objektiflere takıldı.


Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun talimatıyla, yaban hayatı türlerinin daha iyi korunması ve geliştirilmesi, türlerin hayat ortamlarının iyileştirilmesi gibi maksatlarla oluşturulan Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları belgesel tadında görüntülere ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Niğde-Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında bir kızıl tilkinin yılan avı DKMP ekiplerinin objektiflerine takıldı. Ekosistemin en güzel örneklerinden birisini oluşturan bu olay, tabiatta bulunan bütün canlıların ve etrafındaki bütün cansızların bir sistem çerçevesinde birbirlerini etkileyerek süreklilik arz etmesini ortaya koyuyor. Yılan popülasyonunun dengede kalmasını sağlayan kızıl tilki, fare ve yılan popülasyonlarını kontrol altında tutarak, tabiat ve insanlar için faydalı oluyor.




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