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31 Ağustos 2018 16:36

Belleten 294. sayısıyla okurlarla buluştu

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu’nun süreli yayınlarından Belleten dergisi, 294.

Belleten 294. sayısıyla okurlarla buluştu

31 Ağustos 2018 16:36

sayısıyla okurlarla buluştu.


1937 yılından bu yana yayımlanan ve Türkiye’nin en eski ve kesintisiz yayımlanan bilimsel dergisi unvanını taşıyan Belleten’in Ağustos sayısında 11 makale ve 2 kitap tanıtım yazısı yer alıyor.


Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlanan dergi, Türk ve dünya tarihine dair akademik çalışmalar başta olmak üzere sanat tarihi ve arkeoloji ve tarih ile ilintili diğer alanlardan da özgün araştırma ve incelemelere, çeviri ve kitap tanıtım yazılarına yer veriyor. Adını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği dergi birçok önemli uluslararası indeks tarafından taranıyor. Karşılıklı değişim, satın alma ve abonelik yoluyla yurt dışında 300’e yakın kütüphaneye ulaşıyor. Son sayısı da dahil olmak üzere derginin tüm sayılarına https://goo.gl/1HW9cT adresinden ücretsiz olarak ulaşılabilir.




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