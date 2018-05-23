BELMEK ve BELTEK Sudan Cumhuriyeti’nin dikkatini çekti

Ankara Büyükşehir Belediyesinin sürdürdüğü sosyal ve kültürel projeler, başka ülkelere de örnek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinin örnek projelerinden biri olarak gösterilen BELMEK ile BELTEK, son olarak Sudan Cumhuriyeti’nin dikkatini çekti. Sudan Hartum Eyaleti İnsan Kaynakları ve Çalışma Bakanı Gaffar Ahmed Abdalla Omer ve Hartum Kamu Yönetimi Akademisi Genel Müdürü Hassan Nasralla Ali Karrar, BELMEK ile BELTEK’leri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Planet Aile Yaşam Merkezi bünyesindeki BELMEK’te yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan konuk Bakan Omer, “Türk insanının yüreği açık, gönlü geniş, zaten öyle olduğunuzu bildiğimiz için buraya geldik. Sıcak karşılamanız için teşekkür ederim" dedi.

Planet Aile Yaşam Merkezi’ndeki BELMEK’te yer alan sergiyi gezen Omer, burada edindikleri deneyimleri Sudan’da bulunan Türk Eğitim Merkezilerinde uygulamak istediklerini söyleyerek, ’’TİKA ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere diğer kurumlarla görüşüp kendi ülkemizde mesleki eğitim alanındaki kurumlarımızı daha çok ilerletmeye, daha yeni alanlarda geliştirmeye gayret göstereceğiz. BELMEK’te aklımızın alamayacağı kadar güzel şeyler yapmışlar. Bu kadar güzel çalışmalar görmeyi beklemiyorduk. Kurumunuzdan Sudan’a böyle güzel eğitimler veren hocalarınızı göndermenizi temenni ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

BELMEK kursiyerlerinin el yapımı saat hediye ettiği Omer, daha sonra Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim üyeleri İlkay Özeroğlu ve Harun Şimşek ile birlikte Gazi Üniversitesi içerisindeki BELTEK’i ziyaret etti.