BELMEK yeni dönem kayıtları 3 Eylül’den itibaren başlıyor

Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin aldığı kararla 2019 yılında da BELMEK’lerde kayıt ücreti alınmayacak.

Büyükşehir Belediyesi, Başkentli kadınların yoğun ilgi gösterdiği ve şehir genelinde 67 kurs merkezinde 31 farklı branşta verdiği kurslarla, sanata ve kültürel gelişime katkıda bulunmayı amaçlıyor. Sosyal belediyecilik anlayışının da temel unsurlarından biri haline gelen BELMEK kursları, Türkiye’nin en büyük yetişkin eğitim merkezi olarak da faaliyetlerini sürdürüyor. Toplumda birlikte yaşama, planlı çalışma alışkanlığı kazandırma, dostluk, dayanışma ve güven duygusunu pekiştirme, boş zamanların verimli bir şekilde kullanımı başta olmak üzere kadınların el becerilerini geliştirerek aile ekonomisine katkı sağlamasına yardımcı olan BELMEK’ler, Türkiye’nin diğer yerel yönetimlerine de örnek model oluşturuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi İle Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde kurs katılımcılarına Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor. BELMEK kurslarına şehrin dört bir yanından 18 yaş üzeri her yaşta kadın yoğun ilgi gösterirken, kurslara katılan kadınlar girişimci olarak da iş hayatına katılıyor. Kurs süresince uygulamalı eğitim alan Başkentli hanımlar, el emeği göz nuru ürünlerini yıl sonu sergisiyle de sergileme imkanı buluyor.

31 ayrı branş

Kurslarda makine nakışı, el nakışı, sim sırma, iğne oyası, şiş dantel, tel kırma, dantel anglez, giyim, mefruşat, patchwork, trikotaj, yorganlama, ahsap boyama, şpek pentur, tezhip-hat, minyatür, ebru, çini, seramik, mozaik, rölyef, ahşap rölyef, taş bebek, takı tasarımı, gümüş işlemeciliği, turistik el sanatları, ev ekonomisi (yemek), resim, kilim ve el örgücülüğü branşları bulunuyor.

Kayıt için nüfus cüzdan fotokopisi ve öğrenim durumunu gösterir belge evrakları gerekiyor. BELMEK kurs merkezleri adres ve telefonları ise şu şekilde:

"Çankaya, Sağlık 1 Sokak No: 40 Kızılay 433 82 71. Keçiören, Yeni Etlik Cad. Osmanlı İş Merkezi No: 20 Etlik 352 44 52, Mamak Şafaktepe Kültür Merkezi, Şafaktepe Mah. Tıp Fakültesi Cad. No: 59 - 320 56 17. Sincan Sincan İş Merkezi Vatan Cad. Otobüs Durağı Yanı 271 03 42. Yenimahalle İvedik Cad. 38 Sokak 315 62 99. Çayyolu Mutlu Kent Mahallesi, 2074 Sok. No:10 - 235 78 69."