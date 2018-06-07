BELMEK’lerde yaz dönemi kursları başladı

Kurslar 31 Temmuz’a kadar sürecek.

BELMEK, başkentli kadınlar için yaz aylarında da kapılarını açık tutmaya devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, “El becerilerini keşfetmek, hobilerini geliştirmek amacıyla özellikle çalışan kadınların tercih ettiği BELMEK yaz dönemi kursları, 31 Temmuz’a kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 2017-2018 öğretim yılının tamamlanmasının ardından her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz dönemi kurslarının açılacağını belirterek, uzun dönem kursların ardından gelen yoğun talepler doğrultusunda BELMEK yaz dönemi kurslarıyla da hizmet vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Yaz dönemi kurslarının sadece ana merkezlerde değil Başkent’in dört bir tarafında bulunan BELMEK’lerde açılacağını vurgulayan Yılmaz, mefruşattan taş bebeğe, mozaikten resme, kırk yamadan ahşap boyamaya kadar talep edilen tüm branşlarda derslerin yer alacağını ifade etti. İki aylık süreyi kapsayacak yaz dönemi kurslarını genellikle yaz tatilini değerlendirmek isteyen öğrenciler, çalışanlar ve geçen yıldan kalan eksiklerini tamamlamak isteyen kursiyerlerin tercih ettiğini belirten Yılmaz, açtıkları kısa dönem kurslarının önemli bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.