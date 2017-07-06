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06 Temmuz 2017 12:10

BELMEK’te “yaz dönemi” kurslarına yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beceri ve Meslek Edindirme Kursları (BELMEK), Başkentli kadınlar için bir kez daha kapılarını açtı.

BELMEK’te “yaz dönemi” kurslarına yoğun ilgi

06 Temmuz 2017 12:10

BELMEK’lerde, uzun dönem kurslara katılma imkanı bulamayan kadınlar için yaz dönemi kursları açıldı.


Bir yıllık eğitimi tamamlayarak yaz tatiline giren BELMEK’lerde, 3 Temmuz Pazartesi günü başlayan ve 31 Ağustos’a kadar sürecek kurslara, bin 700 kursiyer kayıt yaptırdı. Kurslarda, 16 farklı branşta eğitim veriliyor. Başkentli kadınların yoğun ilgi gösterdiği yaz dönemi kursları, özellikle tatilini Ankara’da geçirmek zorunda kalan veya çalıştıkları için uzun dönem kurslarına katılamayanlara önemli bir fırsat sunuyor.



Kurslarda yetenekler keşfediliyor


Bir yıl boyunca 6 ana bölge, 151 kurs merkezinde 31 farklı branşta verilen kurslarla, Başkentli kadınları üretimin bir unsuru haline getiren BELMEK, yaz döneminde açtığı kurslarda da öğretmeye, paylaşmaya, yetenekleri keşfetmeye devam ediyor. Çankaya, Mamak, Çayyolu, Sincan, Keçiören ve Yenimahalle bölgelerinde bulunan merkezlere yaz dönemi için kayıt yaptıran kursiyerler, 72 merkezde usta öğreticilerden eğitim alıyor.



Resim, mefruşat ve yemek tercih ediliyor


BELMEK’in 2 aylık hızlandırılmış yaz dönemi kurslarına katılan Başkentli kadınlar, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da en çok resim, mefruşat, yemek ve iğne oyası branşlarını tercih etti. Yaz kurslarına, genellikle tatilini Ankara’da geçirenler, üniversite öğrencileri, uzun dönemde gelme fırsatı olmayan çalışanlar ile geçen yıldan kalan eksiklerini tamamlamak isteyen kadınlar katılıyor.




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