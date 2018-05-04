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04 Mayıs 2018 10:25

Bendevi Palandöken, Ramazan ayında tüketimi artan yiyeceklerin fiyatları konusunda da açıklama yaptı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ’’Hükümetin 12 milyon emekliye iki bayram öncesi vereceği 1000 TL’lik ikramiyenin ilki, Ramazan Bayramı öncesinde verilecek’’ dedi.

Bendevi Palandöken, Ramazan ayında tüketimi artan yiyeceklerin fiyatları konusunda da açıklama yaptı

04 Mayıs 2018 10:25


Tüm İslam aleminin heyecanla beklediği, yılın en bereketli ve gözde Ramazan ayının yaklaşmasıyla piyasalarda hareketliliğin başladığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ’’İftar sofralarının her keseye göre özenle donatıldığı 11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kaldı. İlk teravih ve ilk sahur için günleri sayıyoruz. Ramazan paketleri hazırlandı ve raflarda ürünler yerlerini aldı. Kasap, manav, bakkal, kuru yemişçi, fırın, tatlıcı ve lokantacı esnafımız artık hazır. Yine eski Ramazanlar gibi, iftardan önce vatandaş kasaptan etini, manavdan meyve ve sebzesini, fırından sıcak pide alışverişini yaparak esnafımızın hayır dileklerini alacaklar, hem sevindirecekler’’ ifadelerini kulandı.


Palandöken, ’Ramazan ayında tüketimi artan yiyeceklerin fiyatları konusunda yaptığı açıklamada, ’’Ramazanda fiyatları yükselterek haksız rekabete yol açan tutumlar olacaktır. Et, hurma, kuru yemiş, çay ve ramazanda sofralarımızdan eksik etmediğimiz birçok yiyecek için zam yapanlar olabilir. Yetkililer piyasaya yeteri kadar et ve et ürünü verecek kapasitede ve tedbirleri almış durumdadır. Vatandaşlarımız fiyatları iyi takip etmeli, esnafa güvenmelidir’’ şeklinde konuştu.


Ramazan paketleri içine koyulan ürünlerin önemini belirten Palandöken, hayırsever vatandaşların ihtiyacı olanlara Ramazan paketleri dağıttıklarını belirterek, paketlerin içerisine koyulan gıdaların son kullanım tarihine ve ürün kalitesine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.


’’Hükümetin 12 milyon emekliye iki bayram öncesi vereceği 1000 TL’lik ikramiyenin ilki, Ramazan Bayramı öncesinde verilecek’’


Palandöken, Ramazan ayında harcamalarının normalden yüzde 30 daha fazla olduğunun altını çizerek, hükümetin 12 milyon emekliye iki bayram öncesi vereceği 1000 TL’lik ikramiyenin ilkinin Ramazan Bayramı öncesinde verileceğini kaydetti. Bu durumun piyasaların daha hareketli olmasını ve esnafın yüzünün gülmesine sebep olacağını belirten Palandöken, ’’Bu mübarek ayda özellikle ette, şarküteri pastırma ve sucukta, unlu mamullerde, bakliyatta, meyve ve sebzede tüketim yüzde 30 civarında artmaktadır. Esnaf ve sanatkarlar olarak mevsimsel etkilerin olumlu olacağı ve fiyatların düşeceği beklentisindeyiz. Bu da piyasaların daha da canlanacağı anlamına geliyor” değerlendirmelerinde bulundu.




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