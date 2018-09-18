Bendevi Palandöken'den 2000 öncesi esnaf ve sanatkarlar için emeklilik çağrısı

2000 öncesi esnaf ve sanatkarlar için emeklilik çağrısında bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımız son kez verilecek geriye dönük borçlanma imkanı ile bu sorunun kökten çözümünü bekliyor" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2000 öncesi esnaf ve sanatkarın emekli olmayı beklediğini açıkladı. Binlerce esnaf ve sanatkarın Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi ile kurulan yeni kabineden ve yönetim sisteminden emeklilik beklentisi içinde olduğunu dile getiren Palandöken, "Çok sayıda esnafımız vergi ve oda kaydı dikkate alınarak emekli olmanın yolunu açacak yeni yasal düzenlemeyi bekliyor. Emeklilik şartlarını sağlayan ancak 2000'den önce Bağ-Kur kaydı olmayan esnafa vergi ve oda kaydı dikkate alınarak son kez geriye dönük borçlanma imkanı verilmeli. Öte yandan esnaf ve sanatkarımızın emekli olması için gereken prim gün sayısı, diğer kesimlerde olduğu gibi 7 bin 200 güne indirilmeli" ifadelerini kullandı.

"Esnafımız son kez verilecek geriye dönük borçlanma imkanı ile bu sorunun kökten çözümünü bekliyor"

4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı ile esnaf olarak iş yeri bulunan ancak Bağ-Kur kaydı bulunmayan binlerce esnafın mağduriyetinin sürdüğünü vurgulayan Palandöken, "Emeklilik yaşı gelen esnafa oda ve vergi kaydı dikkate alınarak geriye dönük borçlanma imkanı sağlanmalı. Oda ve vergi kaydı olan ancak sigortalı olma niteliklerini taşımasına rağmen Bağ-Kur'a kayıt yaptırmamış olanların sigortalılıkları 4 Ekim 2000'den önce başlatılmalı. Esnafımıza daha önce birkaç kez geriye dönük borçlanma hakkı tanındı ancak ekonomik nedenlerden dolayı bu fırsatı kaçıran çok sayıda kişi var. Esnafımız son kez verilecek geriye dönük borçlanma imkanı ile bu sorunun kökten çözümünü bekliyor” şeklinde konuştu.

"Bağ-Kurlularla SSK'lı çalışanlar arasındaki bin 800 günlük yani 5 yıllık fark, yeni ekonomi yönetiminde ortadan kaldırılmalı"

Öte yandan, esnaf ve sanatkarın yıpranma payı düşünülerek prim gün sayısının diğer kesimlerde olduğu gibi 7 bin 200'e indirilmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, "Toplumda en çok çalışan esnaf ve sanatkar, diğer sigortalılara kıyasla en uzun prim gün sayısını ödüyor. Esnafın emekliliği için gereken 9 bin prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarda olduğu gibi 7 bin 200'e indirilerek sosyal güvenlikte eşitlik sağlanmalı. Bağ-Kurlularla SSK'lı çalışanlar arasındaki bin 800 günlük yani 5 yıllık fark, yeni ekonomi yönetiminde ortadan kaldırılmalı. Esnaf ve sanatkarımız uzun prim gün sayısı altında daha fazla ezilmemeli. Anayasamızın eşitlik ilkesine de aykırı olan bu uygulamaya vakit kaybedilmeden son verilmeli" açıklamalarında bulundu.