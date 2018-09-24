Bendevi Palandöken'den köye dönüş projeleri çağrısı

Köye dönüş projelerinin artırılmasına çağrı yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ''Köye dönüş projelerinin sayısı artırılmalı ve bu projelerin maddelerinin vatandaşı köye çekecek şekilde cazip hale getirilmeli'' dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı (TESK) Bendevi köye dönüş projelerinin artırılmasına çağrı yaptı. Tarım üretiminin ülke ekonomisine olan katkısının altını çizen Palandöken, ''Ülkemizde her 3 kişiden 1'i tarımsal bir faaliyette bulunuyor. Köye dönüş projelerinin sayısı artırılmalı ve bu projelerin maddelerinin vatandaşı köye çekecek şekilde cazip hale getirilmeli. Çünkü tarımsal üretimin ekonomik olarak girdisi çok büyük. Bugün tarımsal üretimde en önemli kalemlerin birçoğunda ithalat yapıyoruz. Bunu ihracata çevirecek güce ve kaynağa sahibiz. Döviz kurlarının yükselmesiyle ithal edilen ürünlerin de fiyatı arttı. Dolayısıyla üretici projeler ile desteklenmeli ki üretim artsın'' ifadelerini kullandı.

''Hükümetimizin 100 günlük eylem planında kırsal kesimin kalkındırılmasından yerli tohumların ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması gibi birçok önemli madde var''

Hayvancılık başta olmak üzere tarımın ülke ekonomisine katkısını iyi değerlendirmek gerektiğini belirten Palandöken, ''Ülkemizin özellikle kırsal kesimi öncelikli olmak üzere doğusundan batısına tarım ve hayvancılığın yapıldığı her bölgesi değerli. Bu değerin de destek olarak geri yansıması gerekiyor. Hükümetimizin 100 günlük eylem planında kırsal kesimin kalkındırılmasından yerli tohumların ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması gibi birçok önemli madde var. Bu maddelerin bir an önce hayata geçmesi ekonomimiz kısa sürede olumlu gelişme sağlaması bakımından önem taşıyor. Çünkü kur artışına bağlı olarak çiftinin tüm girdi kalemleriyle birlikte maliyeti arttı. Bunun yanı sıra ÖTV fiyatları pompaya yansıdığında mazot fiyatları da ağır bir yük olacaktır'' şeklinde konuştu.

''Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle ülkemizin nüfusu son 10 yılda yüzde 14,4 artarken köy nüfusu yüzde 71 azalarak 6 milyon 49 bin 393'e düştü''

Gençleri tarımsal üretime teşvik etmek ve hali hazırda köyündeki çiftçiyi yerinde tutmak için projelerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle ülkemizin nüfusu son 10 yılda yüzde 14,4 artarken köy nüfusu ise yüzde 71 azalarak 6 milyon 49 bin 393'e düştü. Bu düşüş tarım ve hayvancılıkta bir düşüşe doğrudan etki eder. Bu etkiyi ortadan kaldırmak için de köylüyü, çiftçiyi ve tarımla uğraşan vatandaşı bulunduğu yerde tutmak, özellikle de gençleri genç nüfusu tarımsal bölgelere çekmek gerekiyor. Bunun için de köye dönüş projeleri geliştirilerek artırılmalı. 2016 - 2018 yılları arasında geçerli olacak genç çiftçi destekleme projeleri bundan sonraki yıllar için de yenilenmeli. Bunun yanı sıra, yaş sınırı maddesi olmayan teşvik paketleri de hazırlanmalı. Köyüne dönmek isteyen 50 yaşındaki vatandaşımız da yaş sınırına takılmadan bu destek paketlerinden faydalanabilmeli. Tarımsal üretimi artıracak her türlü destek ekonomiye destek olacaktır. Tarım ve hayvancılıkta dünya üzerinde en bereketli topraklara sahibiz. Bunun değerini bilmek için tarımda ithalatı bitirecek üretim seviyesine çıkmalıyız'' değerlendirmelerinde bulundu.