Bendevi Palandöken’den mesleki eğitime destek mesajı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mesleki ve teknik eğitim ekonomiye güçlü katkıları olacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mesleki eğitimin daha fazla güçlendirilmesinin ekonomiye büyük yatırım niteliğinde olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ekonominin güçlenmesi, özellikle genç işsizliğin azalması için mesleki eğitimin önemi çok büyük. Her fırsatta dile getirdiğimiz nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması için ancak bu yolla mümkün olur. Meslek Yüksekokulu mezunlarına da askerlikte avantaj sağlanarak mesleki eğitimin özendirilmeli. Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine geçilmesiyle birlikte kısa dönem askerlik hakkından faydalanan kesime Meslek Yüksekokulu mezunların dahil edilmesi ile mesleki eğitime talep artacak ve piyasadaki ara eleman eksiği giderilecektir. Kalifiye eleman sıkıntısını aşmak için mesleki eğitim cazip hale getirmeli ve gençlerimizi mesleki eğitime yönlendirmeliyiz’’ ifadelerini kullandı.

’’Sahip olduğumuz iş gücünün niteliğini yükseltmek için mesleki ve teknik eğitim alanların ücretlerini artırarak mesleki eğitimi daha cazip hale getirmeliyiz’’

İş yeri sahiplerinin kalifiye eleman bulmakta sıkıntı çektiğini, bu yüzden gençlerin mesleki eğitime yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, ’’Nitelikli elemanların sayısını artırmak ve işsizliği düşürmek için yeni dönemde mesleki eğitime daha çok ağırlık verilmelidir. Sahip olduğumuz iş gücünün niteliğini yükseltmek için mesleki ve teknik eğitim alanların ücretlerini artırarak mesleki eğitimi daha cazip hale getirmeliyiz. Mesleki eğitim hem nicelik ve hem de nitelik yönünden ön plana çıkarılmalı ve güçlendirilmelidir. Meslek Yüksekokulu mezunlarına da tıpkı dört yıllık lisans mezunları gibi kısa dönem askerlik ve yedek subaylık hakkı tanınırsa mesleki eğitime olan talep artar. Gençlerin askerliği bir an önce bitirip iş hayatına atılması için mesleki eğitim alanlara da askerlikte avantaj sağlanmalıdır’’ şeklinde konuştu.

’’Ülkemizde iş gücüne katılım oranı yüzde 52,4. TÜİK verilerine göre Mart sonu itibariyle işsizlik oranı 10,1 seviyesinde’’

Palandöken genç nüfustaki işsizlik oranının yüzde 17,7 seviyesinde olduğu ve bu oranı düşürmek için mesleki eğitimin özendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, ’’Ülkemizde iş gücüne katılım oranı yüzde 52,4. TÜİK verilerine göre Mart sonu itibariyle işsizlik oranı 10,1 seviyesinde. Dinamik iş gücü olan ve genç nüfusu temsil eden 15-24 yaş arasındaki gençlerin işsizlik oranı ise yüzde 17,7 ile genel işsizlikten 7,6 puan daha yukarıda. Teşvik edilen ve iyi planlanan bir mesleki eğitimle bu oran aşağı düşürülebilir. Çok sayıda iş yeri sahibi kalifiye eleman aramasına rağmen bulamıyor, gençler ise işsizlikten yakınıyor. Ülkemizin sorunu, işe uygun vasıflarda, eğitilmiş elemanın olmaması. Mesleki eğitimi özendirerek hem sektörün ara eleman eksikliğini gidermeli hem de genç nüfusun işsizlik oranını düşürmeliyiz” açıklamalarında bulundu.