Bendevi Palandöken’den seçim sonrası açıklama

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, seçimden sonra açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Palandöken, "Seçimin ilk turda sonuçlanması son derece hayırlı olmuştur. Yeni hükümet kurulur kurulmaz öncelikli olarak halkın sorunları ile ilgilenilmeli ve ekonomideki yapısal reformlar bir an önce hayata geçirilmeli" ifadelerini kullandı.

Ekonomide öncelikli hedeflerin işsizlik ve enflasyon olduğunu söyleyen Palandöken, "Seçim öncesinde hızla artan dolar ve euro, seçim sonrasında aynı hızla düşmeye başladı. Dövizdeki ateşin sönmesi mutlaka enflasyon oranlarına da yansıyacaktır. Diğer taraftan yeni hükümet işsizlikte kalıcı bir düşüş için orta ve uzun vadeli bir strateji belirlemeli. Tersine beyin göçü, kentten köye tersine göçün teşvik edilmesi, istihdam odaklı yatırımların daha çok teşvik edilmesi gibi politikalarla işsizlik birkaç yıl içinde yüzde 5-8 aralığına düşebilir" şeklinde konuştu.

TESK olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da esnafın sorunlarının çözümü için ellerinden gelen gayreti göstereceklerinin altını çizen Palandöken, "Esnafın öncelikli sorunlarını ve taleplerini yeni hükümetin tüm üyeleriyle en kısa sürede paylaşacağız. Son dönemde spekülatörler tarafından yüksek fiyat hareketleri son bulacak. En önemlisi bu spekülatörlerin yaptıkları yanlarına kalmayacak ve bunlara da artık iyi bir denetim gelecek. Bu denetim sonucunda patates ve soğan gibi ürünlerin fiyatları gerçek seviyesine gelecek. En önemlisi Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılına sadece 5 yıl kaldı. Yüzüncü yılında güçlü bir Türkiye, güçlü bir esnafla olacaktır" açıklamalarında bulundu.