“Benim Ülkem Türkiye” ödül töreni ATO’nun ev sahipliğinde gerçekleşti

“Benim Ülkem Türkiye” Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Şiir Hikaye Yarışması’nın ödül töreni Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye’de öğrenim gören misafir öğrencilere, “Burada edineceğiniz tecrübeleri, bilgileri, kardeşliği dünyanın her tarafına taşıyın. Biz sizleri yabancı öğrenci olarak görmüyoruz. Sizler, bizim kardeşimizsiniz. Böyle güzel bir coğrafyada dünyanın birçok ülkesinden gelmiş öğrencilerimizin burada eğitim almalarını sağlamak, gençliklerini geçirmelerini sağlamak bizim için büyük bir onur ve gururdur”diye seslendi.

Anadolu’yu insanlığın hafızasının tutulduğu bir hafıza kartına benzeten Demircan, “Anadolu, insanlığın kaydının tutulduğu bir coğrafyadır” dedi.

Kudüs konusunda da mesajlar veren Demircan, bütün dinlerin değer verdiği ve sahip çıktığı Kudüs’te, 638-1099 yılları arasında ve Osmanlı’nın tesis ettiği barış döneminde kimsenin burnunun kanamadığını hatırlattı. Kudüs’te 1918 yılından bu yana gözyaşının dinmediğini söyleyen Demircan, gençlere Kudüs’ün tarihini okumalarını tavsiye etti. Bakan Demircan, Birleşmiş Millet Genel Kurulu’nda yapılan Kudüs oylaması konusunda da “Kudüs barışın merkezi olacak,bunun işaretini dün gördük. Dünkü hadise insanlığın ölmediğini gösterdi. İnsanlık zulme karşı ayağa kalkabileceğini, birlikte hareket edebileceğini gösterdi.Türkiye bu gelişmenin içerisinde ışık tutan, yol gösteren lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde insanlığa çok güzel bir hizmet yaptı. Taş yerinden oynamıştır artık. Su yatağını bulacak. İnsanlık buradan çatışma merkezi haline getirilen Kudüs’ten, Kudüs’ün üzerinden barışı tesis edecek” değerlendirmesinde bulundu.

“Gittiğiniz ülkelerde doğruyu anlatın”

Programın onur konuğu olan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ise konuşmasında, “Her geçen sene Türkiye, bütün dünyanın öğrencileri için isabetli bir destinasyon, adres olma noktasında parlayacaktır” dedi. Misafir öğrencilere “Burada geçirdiğiniz 4-5 yıl içinde aslında bizim ailemizin birer ferdi haline geliyorsunuz. Bu bizim için çok değerli” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

“Türkiye ailesi, sizin gibi misafirlerin gelişiyle ülkemizde yıllarını geçirmesi ile büyüyor, genişliyor. Ülkelerinize döndüğünüz zaman Türkiye dışında yaşayan bütün dünya vatandaşları içerisinde Türkiye’yi en iyi ve doğru tanıyan sizler oluyorsunuz. Siz burada 4-5 yılınızı geçirdikten sonra, bizlerin misafiri, kardeşi, ailemizin fertleri olduktan sonra Türkiye’nin gerçeklerine doğru bir şekilde vukufiyet kazanmış oluyorsunuz.”

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda gerçekleşen Kudüs oylamasına da değinen Erdoğan, dünyanın önemli bir dönemeçten geçtiğini söyledi. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan dünya düzeninin çürüdüğünü, kimseye huzur getiremediğini vurgulayan Erdoğan, “Katliamlara son versin, insanlar arasındaki eşitsizlikleri, adaletsizlikleri gidersin diye tasarlanan sistemin, sadece bu sistemden menfaat devşirmek isteyenlerin adeta değirmenlerine su taşısın diye kurgulandığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle ‘Dünya beşten büyüktür’ sloganının vurgusunun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 15 üyesinin 14’ünün oyuyla karar alamıyor. Çünkü bir ülke dediğim dedik çaldığım düdük diyerek bütün sistemi işlemez hale getiriyor” açıklamasında bulundu.

Türkiye’yi itibarsızlaştırılmaya çalışan ülkeler bulunduğunu kaydeden Erdoğan, misafir öğrencilere “Sizler de Türkiye’yi itibarsızlaştırma çalışmalarına karşı gittiğiniz ülkelerde doğruyu anlatın” diye seslendi. Erdoğan, şunları söyledi:

“Türkiye’nin itibarını ayaklar altına almaya çalışanlar bilmelidir ki bu katliamları, savaşları, terörü doğrudan veya dolaylı olarak destekleyen büyütenlerdir. Bu böyle olmak zorunda değil. Daha iyi bir dünya mümkün. 15 Temmuz’da bir darbeyi yenen Türk milletini bu sistemin egemenleri hiç övmedi. İşte demokrasinin zaferi diye hiç biri naralar atmadı. Ertesi gün aman darbecilere kıymayın dediler. Bu sistemin neden çürük bozuk olduğunu bunları yaşadığımız için anladık.”

Trump’ın şantajları ters tepti

Yarışmanın jüri üyelerinden, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da konuşmasının başında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD’nin Kudüs kararını geri çekmesini öngören tasarının, ezici bir çoğunluk tarafından kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Baran, “Trump yönetiminin ‘ben yaptım oldu’ mantığı kabul görmemiştir, şantajları ve tehditleri ters tepmiştir. Bu saatten sonra Trump yönetimine düşen, bu talihsiz kararından dönmektir. Kudüs, İslam dininin ilk kıblesidir ve üç semavi din için de anlamı büyüktür. Kudüs’ün statüsünü koruyan karara destek veren ülkeler dünya huzur, barış ve istikrarına katkı vermiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Baran, ATO olarak eğitime büyük önem verdiklerini, Türkiye’nin tanıtılması ve marka değerinin artmasına katkıda bulunacak projelerin içerisinde yer almayı çok önemsediklerini bildirdi. Türkiye’nin yabancı öğrencileri “misafir” olarak gördüğüne dikkati çeken Baran, “Ülke olarak misafir öğrencilerle küresel bilgi zenginliğine katkıda bulunmayı, dost ve kardeş ülkelerin akademik gelişimini sağlamayı, ekonomik kalkınma ve dayanışmayı desteklemeyi, sosyal ve kültürel iletişimi geliştirmeyi ve siyasi ve diplomatik ilişkilere kardeşlik tohumları ekmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Türkmenistan’dan Azerbaycan’a, Afganistan’dan Suriye’ye yaklaşık 800 bin misafir öğrencinin Türkiye’de eğitim gördüğünü hatırlatan Baran, öğrencilere şöyle seslendi:

“Sizler bizim için çok önemli ve değerlisiniz. Sizler bizim üniversitelerimizde ilim irfan öğrendikten sonra bizimle kalırsanız ülkemizin kalkınma hedefinin aracı olarak bize katkı sağlarsınız. Ülkelerinize giderseniz de bizim için birer kültür elçisi sıfatıyla siyasi, sosyal, kültürel ve ticari alanlarda iki ülke arasında köprü vazifesi üstlenirsiniz.”

“Türkiye onların ikinci vatanı”

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Mehmet Ali Bolat ise konuşmasında 34 yılda 160 ülkeden 100 bin misafir öğrencinin mezun olduğunu, bugün ise 203 ülkeden 114 bin öğrencinin Türkiye’de eğitim gördüğünü söyledi. Hayatlarının baharını Türkiye’de geçiren öğrencilerin Türkiyeli oldukları vurgulayan Bolat, “Ülkelerine döndüklerinde ömürlerinin sonuna kadar Türkiye’yi temsil ediyorlar. Türkiye onların ikinci vatanı” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından şiir, hikaye ve kısa film dalında dereceye giren misafir öğrencilere ödülleri ve hediyeleri verildi. Kısa film dalında birinci olan Kırgızistanlı ManasbegMaksudov’a ödülünü Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan verdi. Hikaye dalının birincisi Burkina Fasolu OuesseiniZorome’yeSağlık Bakanı Ahmet Demircan, şiir dalında birinci olan Azerbaycanlı Sabina Abbaslı’ya ise UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat ödülünü takdim etti. Dereceye girenler öğrencilere dizüstü bilgisayar, THY gidiş-dönüş bileti ve milli takım forması hediye edildi. Jüri üyeleri ve konuşmacılara da tablo takdim edildi.

Ödül törenine, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, milletvekilleri, belediye başkanları, rektörler, bürokratlar ve öğrenciler katıldı.