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Benzinlik yanındaki barakada korkutan yangın

Ankara’da akaryakıt istasyonunun bitişiğinde bulunan barakada çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Ankara'da akaryakıt istasyonunun bitişiğinde bulunan barakada çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.


Olay, gece yarısı Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İşçi Blokları Mahallesi'nde akaryakıt istasyonunun arkasında bulunan arsadaki barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla yayılan alevler dakikalar içinde tüm barakayı sardı. Alevlerin içeride bulunan mutfak tüplerine ulaşmasının ardından ardı ardına patlamalar meydana geldi.


Alevleri gören benzinlik çalışanları, istasyonu hızla terk ettikten sonra itfaiyeye ihbarda bulundu. Bir süre sonra olay mahalline gelen itfaiye erleri, yangının benzinliğe sirayet etmemesi için zamana karşı yarış verdi. Yoğun dumana maruz kalan vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.


Alevleri görerek sokağa akın eden mahalleli, olayı korku dolu gözlerle takip etti. Yangın yerinde çevre güvenliği alan polis ve bekçi ekipleri, vatandaşları tehlike bölgesinden uzak tutmaya çalıştı. Yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde akaryakıt istasyonuna sıçramadan kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın tamamen söndürülürken, barakadan geriye yanmış metal parçaları kaldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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