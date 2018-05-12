Diğer
Kategoriler
12 Mayıs 2018 18:42

Beşiktaş kafilesi Ankara’da

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 33.

Beşiktaş kafilesi Ankara’da

12 Mayıs 2018 18:42

haftasında yarın Osmanlıspor ile yapacağı karşılaşma için Ankara’ya geldi.


Siyah-beyazlı kafilenin içinde bulunduğu özel uçak, saat 17.45’de Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Beşiktaş kafilesini, bir grup taraftar karşıladı. Futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, "Ankara size deplasman değil" şeklinde tezahürat yaptı. Beşiktaş kafilesi, havalimanından ayrılarak kalacakları otele geçerken, Quaresma, Pepe, Negredo ve Caner Erkin’in kafile arasında bulunmadığı görüldü.


Beşiktaş ile Osmanlıspor arasındaki mücadele yarın saat 19.00’da Osmanlı Stadı’nda başlayacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
19
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç