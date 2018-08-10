Beypazarı, 24. Uluslararası Festivali’ne hazırlanıyor

’sü yapılacak Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Tarih, Kültür ve Turizm Festivali için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Osmanlı’dan günümüze buram buram tarih kokan, yıllar boyu gümüşü, bakırı, demiri, deriyi, ipeği işleyen ellerin sanatı saklı kültür ve turizm kenti Beypazarı, 24. Uluslararası Beypazarı Festivali için gün sayıyor.

6-7-8-9 Eylül tarihlerinde düzenlenecek etkinliklere, Türkiye’nin her bölgesinden gelecek ziyaretçilerin ilçeye akın etmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıllardaki etkinliklerden daha yoğun geçecek festivalde, konserler, sergiler, sokak sanatçıları, yarışmalar, tarih kültür ve turizm tanıtım stantları, animasyon gösterileriyle dolu dolu geçecek. Beypazarı’nın yöresel gıdaları, Beypazarı kurusu, tarhanası, ev makarnası, cevizli sucuğu, dolması, 80 katlı baklavası gibi ürünleri de festivalde davetlilere satışa sunulacak.

Dünya kültürleri buluşacak

6 Eylül Perşembe günü Hırkatepe Mahallesi’nde Gazi Gündüzalp’i anma etkinlikleri ile başlayacak olan festival kapsamında geleneksel ata sporlarımızdan, kılıç kalkan oyunu ve demir dövme gösterileri ile mehteran ve seğmen ekibi gösterileri gerçekleşecek.

İlçe merkezindeki gösteri alanlarında yabancı ülkelerin halk dansları toplulukları kültürel özelliklerini yansıtan gösterilerle etkinliklere renk katacak. Dört gün boyunca şehrin farklı bölgelerinde çeşitli etkinlik ve gösteriler ile devam edecek.

Yarışmalar ve defileler yapılacak

Beypazarı’nın simgesi olan havuç konseptli yarışmalar yapılacak. En iyi havuç yemeği yapan yarışması, en iyi havuç yetiştiricisi yarışması, en düzgün havuç dizme yarışmaları yapılarak sürpriz hediyeler dağıtılacak. Ayrıca avcılık ve atıcılık derneklerinin katılımlarıyla atıcılık yarışmaları yapılacak.

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarım Bölümü öğrencileri tarafından ‘Geleneksel Beypazarı Yöresel Kıyafetleri’ defilesi gerçekleştirilecek.

Konserlerle müziğe doyulacak

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, kahramanlık türküleri ekibi, kent orkestrası ekibi, mahallede şenlik var gösteri ekibi festivale renk katacak. Ayrıca TRT sanatçılarının yanı sıra Mustafa Yıldızdoğan ve İrem Derici konserleri ile dopdolu geçecek.

Başkan Kaplan’dan festivale davet

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Etkinlikler için hummalı çalışmalarımızın sonuna yaklaştık, Beypazarı Festivali’ni bu yıl büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Tarih ve kültüre önem veren herkesi festivalimize davet ediyoruz" dedi.