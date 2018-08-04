Beypazarı baştan sona çiçek

Belediye ekipleri, ilçeyi daha güzel bir hale getirmek için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarına devam eden belediye ekipleri Beypazarı Ortaokulu çevresi, Alparslan Türkeş Bulvarı Ayvaşık Kavşağı, Turizm Danışma Bürosu ve çevresinde, Lavanta, Berberis, Ateş Dikeni, Yayılıcı Ardıç, Leylandi, Mavi Selvi ve Altuni Mazi bitki çeşitleriyle peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarını tamamladı.

Beypazarı Belediye Başkanımız Tuncer Kaplan, ‘’Yapılan bu peyzaj çalışmaları ile ilçemiz farklı bir görünüme kavuşturarak ilçemize ziyarete gelen misafirlerimizi güzel bir görüntü ile karşılamış oluyoruz’’ dedi.