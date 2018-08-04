Diğer
Kategoriler
04 Ağustos 2018 08:17

Beypazarı baştan sona çiçek

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Alparslan Türkeş Bulvarı Oğuzkent Mevki’nden başlayarak, Başağaç Mevki’ne kadar ki alanda mevsimlik peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarına devam ediliyor.

Beypazarı baştan sona çiçek

04 Ağustos 2018 08:17


Belediye ekipleri, ilçeyi daha güzel bir hale getirmek için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.


Çalışmalarına devam eden belediye ekipleri Beypazarı Ortaokulu çevresi, Alparslan Türkeş Bulvarı Ayvaşık Kavşağı, Turizm Danışma Bürosu ve çevresinde, Lavanta, Berberis, Ateş Dikeni, Yayılıcı Ardıç, Leylandi, Mavi Selvi ve Altuni Mazi bitki çeşitleriyle peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarını tamamladı.


Beypazarı Belediye Başkanımız Tuncer Kaplan, ‘’Yapılan bu peyzaj çalışmaları ile ilçemiz farklı bir görünüme kavuşturarak ilçemize ziyarete gelen misafirlerimizi güzel bir görüntü ile karşılamış oluyoruz’’ dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç